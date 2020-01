Rune Factory 4: Remaster für Switch erscheint Ende Februar

Das Remaster von Rune Factory 4 für Switch hat einen Releasetermin: Wie Marvelous Europe Limited mitteilt, wird die Umsetzung des Rollenspiels unter dem Namen Rune Factory 4 Special am 28. Februar für die Konsole von Nintendo erscheinen. Die Veröffentlichung ist sowohl digital im eShop via Download als auch im Handel auf Cartridge geplant. Vorbestellungen sind ab sofort im eShop möglich. Der Preis soll 39,99 Euro betragen.Die Sprachausgabe soll sowohl auch Englisch als auch Japanisch erfolgen. Untertitel werden auf Englisch, Französisch und Deutsch geboten. Vorbesteller erhalten den Swimsuit DLC als Bonus. Darüber hinaus wird bis zum 26. März die Erweiterung "Another Episode" kostenlos angeboten. Nach diesem Zeitraum werden 4,99 Euro fällig.Ursprünglich erschien Rune Factory 4 im Jahr 2014 für den Nintendo 3DS.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer