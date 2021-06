Rune Factory 4: Remaster erscheint auch für PS4 und Xbox One

Marvelous Europe Limited hat verkündet, dass Rune Factory 4 ab 24,24€ bei kaufen ) Special - also die "Remastered-HD-Version" des Titels in Europa auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wird - und zwar im Herbst 2021. Der Mix aus Rollenspiel und Simulation erschien ursprünglich 2014 für Nintendos 3DS und im Februar 2020 als Switch-Remaster.Marvelous! fügte für die neue Edition frische Features wie ein Ehe-System hinzu. Daraufhin kann man seine(n) Liebsten mit in Dungeons nehmen, auf dass sich fiese Kreaturen auf ihn stürzen mögen - eine reizende Idee! Darüberhinaus gibt es natürlich die serientypische Mischung aus idyllischem Bauernhofalltag und Fantasy-Elementen im Stil eines Rollenspiels."Ursprünglich wurde Rune Factory 4 Special im Februar 2020 für Nintendo Switch veröffentlicht. Der bei den Fans beliebte Nintendo 3DS-Titel erfuhr dabei ein Remastered-Upgrade mit aktualisierter Grafik, einer verbesserten Benutzeroberfläche sowie neuen Ergänzungen wie einem anspruchsvolleren “Hölle”-Schwierigkeitsmodus, einem neuen Modus für Neuvermählte und einer Dual-Audio-Sprachunterstützung mit aktualisierter Textlokalisierung für die französische und deutsche Sprache.Rune Factory 4 Special für PlayStation 4 und Xbox One wird alle Gameplay-Elemente der ursprünglichen Nintendo Switch-Veröffentlichung enthalten, einschließlich der englischen und japanischen Audiosprache sowie der Textlokalisierung in Deutsch, Englisch und Französisch.Rune Factory 4 Special wird im Herbst 2021 als digitale Standard-Edition im PlayStation Store und Microsoft Store erhältlich sein. Weitere Informationen zu Rune Factory 4 Special gibt es auf der offiziellen Webseite von Marvelous Games.(...)In der eigenständigen Story des Spiels können die Spieler zwischen einem weiblichen und männlichen Helden wählen und auf eine Vielzahl potenzieller Verehrer sowie weiterer liebenswerter Dorfbewohner treffen. Als Prinz oder Prinzessin stehen hoheitliche Aufgaben an, die je nach Spielstil erfüllt werden können: zum Beispiel durch das Erteilen von Befehlen, um der Stadt zu Glanz zu verhelfen, oder durch einen entspannteren Regierungsansatz wie das Anbauen von Nutzpflanzen und dem Helfen der Stadtbewohner. Sollten Besuche im gefährlichen Dungeon auf der Tagesordnung stehen, verfügen Spieler über ein großes Arsenal diverser (magischer) Waffen, welche geschmiedet oder gekauft werden können. Auch freundlich gesonnene Monster begleiten die Spieler optional und sorgen bei den Abenteuern so für Unterstützung.Rune Factory 4 Special wird in Europa und Australien von Marvelous Europe Limited veröffentlicht und ist im Herbst 2021 für PlayStation 4 und Xbox One digital erhältlich."Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer