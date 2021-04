Resident Evil 4: VR-Umsetzung für Oculus Quest 2 angekündigt

Was zuvor bereits in einem Leak durchgesickert ist, ist jetzt offiziell: In Zusammenarbeit mit Facebook / Oculus entsteht eine VR-Version des Oldies Resident Evil 4 ( ab 17,23€ bei kaufen ) für Oculus Quest 2. Für die Umsetzung werden das Armature Studio verantwortlich zeichnen und mit Capcom sowie den Oculus Studios zusammenarbeiten.Das Geschehen wird man in VR aus der Ego-Perspektive erleben und dank Touch Controllern direkt mit der Umgebung interagieren können. Weitere Informationen rund um Resident Evil 4 VR will man am 21. April im Rahmen des Oculus Gaming Showcase verkünden ( siehe hier ).Letztes aktuelles Video: RückblickVideo