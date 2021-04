Resident Evil 4: VR-Umsetzung für Oculus Quest 2 kommt 2021; Facebook schließt PC-VR/PSVR-Umsetzungen aus

Capcom hat mittlerweile in einer Pressemitteilung bestätigt, dass Resident Evil 4 ab 17,23€ bei kaufen ) in seiner Umsetzung für Oculus Quest 2 noch im Jahr 2021 erscheinen soll. Es handelt sich übrigens um das erste exklusive Spiel für Facebooks zweites mobiles Headset - das somit nicht mehr mit der Quest 1 kompatibel ist (ähnliche Inkompatibilität mit der Quest 1 gab es bislang höchstens bei einzelnen Modi von Rec Room ).Gegenüber Uploadvr.com habe Facebook zudem bestätigt, dass Resident Evil 4 VR der "erste komplett exklusive" Titel für die Quest 2 werde. Das bedeute auch, dass später keine Umsetzungen für PC-Headsets oder PlayStation VR folgen sollen."Zur Feier des 25-jährigen Jubiläums der Serie, das im März 2021 begonnen hat, hat Capcom bestätigt, dass Resident Evil™ 4, eines der beliebtesten Spiele der Serie, eine gänzlich neue Perspektive bekommt und noch dieses Jahr für Oculus Quest 2 erscheint – die nächste Generation des All-in-One-VR. Mehr Details diesbezüglich werden beim Oculus Gaming Showcase am 22. April um 00:00 Uhr auf Twitch, Facebook und YouTube bekanntgegeben."Was zuvor bereits in einem Leak durchgesickert ist, ist jetzt offiziell: In Zusammenarbeit mit Facebook / Oculus entsteht eine VR-Version des Oldies Resident Evil 4 für Oculus Quest 2. Für die Umsetzung werden das Armature Studio verantwortlich zeichnen und mit Capcom sowie den Oculus Studios zusammenarbeiten.Das Geschehen wird man in VR aus der Ego-Perspektive erleben und dank Touch Controllern direkt mit der Umgebung interagieren können. Weitere Informationen rund um Resident Evil 4 VR will man am 21. April im Rahmen des Oculus Gaming Showcase verkünden ( siehe hier ).Letztes aktuelles Video: RückblickVideo