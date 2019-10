The Elder Scrolls Online: Charity-Aktion zur Rettung von Katzen und anderen Haustieren - 4Players.de

"Hexenfest - 24. Oktober bis 4. November: Das grausige Spektakel des Hexenfests kehrt erneut nach Tamriel zurück. Nehmen Sie an diesen gruseligen Feierlichkeiten teil, um von einem Bonus auf Erfahrungsgewinn zu profitieren und sich furchteinflößende Belohnungen zu verdienen.

Feierlichkeiten der Unerschrockenen - 14. November bis 18. November: Nehmen Sie über die Verliessuche zufällige Verliese in Angriff, um sich mysteriöse Belohnungskisten zu verdienen, die Spielbelohnungen wie Handwerksstile, Waffenstile und mehr enthalten können.

Dämmerung der Drachengarde - 26. November bis 9. Dezember: Jagen Sie die gefährlichsten Kreaturen Elsweyrs mit Ihren Mitspielern und verdienen Sie sich neue Belohnungen hinzu. Und nicht vergessen: für jeweils fünf während des Event-Zeitraums erschlagene Drachen spenden wir 1 Dollar an die #SlayDragonsSaveCats-Kampagne.

Neujahrsfest - 19. Dezember bis 2. Januar: Feiern Sie mit dem Neujahrsfest das Ende eines weiteren fantastischen Jahres in Tamriel. Das fröhliche Ereignis kehrt mit vielen lustigen Quests und festlichen Belohnungen für alle zurück, darunter Sammlerstücke, die mehr Erfahrungspunkte bringen, einzigartige Einrichtungsgegenstände und vieles mehr."

Die ZeniMax Online Studios haben eine Charity-Aktion zur Rettung von Katzen und anderen Haustieren mit Spielevents und Quests in The Elder Scrolls Online angekündigt - zusammen mit den Kooperationspartnern GlobalGiving, Best Friends Animal Society (Nordamerika) und Vier Pfoten (Europa). Die entsprechende Website findet ihr hier "Im Rahmen des im Juni veröffentlichten ESO-Kapitels Elsweyr wird die Heimat der katzenartigen Khajiit von Drachen belagert. Spieler können den behaarten Bewohnern Tamriels beistehen, indem sie Drachen erschlagen. Für jeweils fünf bis zum 9. Dezember erschlagene Drachen spendet Bethesda 1 Dollar und insgesamt bis zu 200.000 Dollar. Alternativ können Spieler die Kampagne direkt unterstützen. Die Spende in Höhe von 200.000 Dollar wird dabei gleichmäßig auf Best Friends Animal Society und Vier Pfoten verteilt", erklären die Entwickler.Drachenaufstieg: 3. bis 14. Oktober"Während der Spendenaktion können sich Spieler auf eine Reihe verschiedener Aktionen im Spiel freuen. Los geht es mit dem Drachenaufstieg ab dem 3. Oktober um 16 Uhr MESZ bis zum 14. Oktober. Spieler müssen das nördliche Elsweyr erkunden, dessen markante Orte entdecken, gnadenlose Drachen zu Fall bringen und den Prolog zu Dragonhold bestreiten, um drei einzigartige Belohnungen für alle Besitzer von Elsweyr freizuschalten. Die Belohnungen und den zugehörigen Fortschritt können Sie hier sehen. Und zu guter Letzt zählen alle während des Drachenaufstiegs erschlagenen Drachen auch für die Summe der #SlayDragonsSaveCats-Wohltätigkeitsaktion!"Prologquest zu Dragonhold ab 8. Oktober kostenlos für alle Spieler"Wo wir von Prologen sprechen: Ab dem 8. Oktober können Spieler loslegen und den Auftakt für den letzten Teil der Saison des Drachen, Dragonhold, erleben - kostenlos für alle Spieler. Sai Sahan, das letzte Mitglied der Drachengarde, benötigt Hilfe. Die Spieler müssen Refugien der Drachengarde aufspüren und nach allem suchen, was dabei helfen könnte, der Bedrohung durch die Drachen einen letzten Stoß zu versetzen."