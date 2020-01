The Elder Scrolls Online: Neues Kapitel "Greymoor" und jahresumfassende Skyrim-Geschichte angekündigt

Himmelsrand, wie man es noch nie gesehen hat: Das Kapitel für 2020, Greymoor, wird im Mai und Juni veröffentlicht und erweitert ESO um neue Gebiete: das westliche Himmelsrand, das vereiste Heimatland der Nord und die seit Langem in Vergessenheit geratene Höhle Schwarzweite - die im Vergleich zu dem, was die Spieler ursprünglich in The Elder Scrolls V: Skyrim erkundet haben, erweitert wurde - wo sie unheimliche Monster bekämpfen, während sie die Geheimnisse im "Schwarzen Herz von Skyrim" aufdecken.

Ein neues jahresumfassendes Abenteuer wartet: "Das Schwarze Herz von Skyrim" stellt ein jahresumfassendes, in sich verbundenes Abenteuer dar, das sich über die vier Updates von 2020 erstreckt: die Prologquest (die für alle Spieler kostenlos sein wird) und das DLC-Verliespaket Harrowstorm, das Kapitel Greymoor , das DLC-Verliespaket im dritten Quartal und die DLC-Spielerweiterung im vierten Quartal. Zwar ist dies eine der bisher düstersten Geschichten von The Elder Scrolls, doch es gibt noch immer Helden, die Hoffnung aufkommen lassen: Aus dem Grundspiel kehren Lyris Titanenkind und das Haus Rabenwacht zurück, die jene aufhalten werden, die in der finsteren Nacht lauern.

Neue Weltereignisse und neue Gameplay-Systeme: Das Kapitel Greymoor fügt neue Weltereignisse und neue Gameplay-Systeme hinzu. Die Spieler werden sich zusammenschließen, um die magischen Gramstürme zu unterbinden, die das Land heimsuchen. Zudem werden die Spieler auch über die Grenzen des westlichen Himmelsrand hinaus und durch ganz Tamriel reisen, um verlorene Artefakte mithilfe des neuen Antiquitätensystems zu bergen, indem sie den Standort uralter Relikte erspähen und diese dann ausgraben, um Tamriels verborgene Geschichte zu enthüllen sowie mächtige und auch lustige Belohnungen freizuschalten, die für jeden Spieler etwas bieten!

Ein neues, riesiges Gebiet: das westliche Himmelsrand, und darin die tiefe und düstere Höhle Schwarzweite. Zusammengenommen handelt es sich damit um das bisher größte Gebiet von ESO.

Eine epische Hauptgeschichte mit über 30 Stunden neuer Abenteuer, die mit dem jahresumfassenden Abenteuer "Das Schwarze Herz von Skyrim" verknüpft sind, sowie massenweise neue Nebenquests und Erkundungsmöglichkeiten

Antiquitäten: In diesem neuen System sind zwei neue Fertigkeitslinien enthalten und sie werden Spieler dazu herausfordern, über die Grenzen des westlichen Himmelsrand hinaus und durch ganz Tamriel zu reisen, um verlorene Artefakte zu bergen, um die verborgene Geschichte der Welt zu enthüllen sowie mächtige und unterhaltsame Belohnungen freizuschalten, die für jeden Spieler etwas bieten

Eine herausfordernde neue Prüfung für zwölf Spieler: Kynes Ägis

Neue Weltereignisse: Gramstürme

Eine große Bandbreite an einzigartigen Gewölben, offenen Verliesen und eigenständigen Quests sowie eine ganze Reihe von Leistungsverbesserungen und Erleichterungen

Die ZeniMax Online Studios haben in der HyperX Esports Arena in Las Vegas ihre diesjährigen Pläne für The Elder Scrolls Online enthüllt:The Elder Scrolls Online: Greymoor soll am 18. Mai 2020 für PC sowie am 2. Juni für Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Der Publisher schreibt: "Da unser Kapitel mehr als 900 Jahre vor den Ereignissen in The Elder Scrolls V: Skyrim spielt, wird sich das westliche Himmelsrand nicht ganz so darstellen, wie es die Spieler in Erinnerung haben. Ein uralter Vampirfürst führt eine schreckenerregende Armee aus Vampiren, Hexen und Werwölfen an und hat eine einst idyllische Insellandschaft in etwas Düsteres und Unheimliches verwandelt."Folgende Inhalte sollen geboten werden:Letztes aktuelles Video: Das Schwarze Herz von Skyrim - Ankuendigungs-Trailer