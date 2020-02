The Elder Scrolls Online: Überblick über das DLC-Verliespaket "Harrowstorm"

Das DLC-Verliespaket Harrowstorm wird am 24. Februar 2020 für PC/Mac und am 10. März für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen - zusammen mit dem Update 25, das diverse Performance-Verbesserungen mit sich bringen wird ( wir berichteten ). Die Erweiterung umfasst die beiden Verliese "Eiskap" und "Unheiliges Grab", welche von den Entwicklern im folgenden Video näher vorgestellt werden. Mit aktiver ESO-Plus-Mitgliedschaft ist der Zugriff auf Harrowstorm kostenlos. Alternativ kann der Zusatzinhalt im Kronen-Shop im Spiel gekauft werden.Harrowstorm gehört zu "Das Schwarze Herz von Skyrim" - einem "jahresumfassenden Abenteuer" für The Elder Scrolls Online. Nach dem DLC-Verliespaket folgen das neue Kapitel Greymoor im Sommer, ein weiteres DLC-Verliespaket im dritten Quartal und die DLC-Spielerweiterung im vierten Quartal.Letztes aktuelles Video: Harrowstorm DLC-Verlieserweiterung