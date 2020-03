The Elder Scrolls Online: Update 25 und DLC-Verlieserweiterung "Harrowstorm" für PC, PS4 und Xbox One live

Aktualisierung vom 12. März 2020, 08:40 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 26. Februar 2020, 12:05 Uhr:

Inzwischen haben die Zenimax Online Studios die DLC-Erweiterung Harrowstone sowie das Update 25 für ihr Online-Rollenspiel The Elder Scrolls Online auch auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht Für The Elder Scrolls Online auf PC und Mac sind die DLC-Verlieserweiterung "Harrowstorm" und das Update 25 als Aktualisierung für das Grundspiel veröffentlicht worden. Harrowstorm und der Patch werden am 10. März 2020 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Mit "Harrowstorm" beginnt das jahresumfassende Abenteuer in "das Schwarze Herz von Skyrim". Der DLC enthält zwei neue Verliese: das Unheilige Grab und Eiskap. Das neue Kapitel Greymoor erscheint im Mai für PC/Mac und im Juni für Konsolen. Greymoor führt Spieler ins westliche Himmelsrand und in die lange vergessenen Kavernen von Schwarzweite - einem weitaus größeren Bereich als dem, der in The Elder Scrolls 5: Skyrim verfügbar war.DLC-Verlieserweiterung 'Harrowstorm': Unheiliges Grab und Eiskap Mit Update 25 wird das Patchsystem komplett überarbeitet, wodurch die Ladezeiten des Online-Rollenspiels erheblich verkürzt und die Größe künftiger Aktualisierungen/Patches reduziert werden sollen. Auch der verwendete Festplattenspeicher wird reduziert (PC/Mac: 16 GB; Konsolen: 30 GB). Mit dem Update wird verändert, wie ESO heruntergeladen, aktualisiert und lokal gespeichert wird. Aufgrund der großen Veränderungen werden alle Nutzer den Spielclient komplett neu herunterladen müssen. Zugleich sollen Verbesserungen am Kampfsystem und bei der Performance (Bildwiederholrate) vorgenommen werden. Update 25: Verbesserungen (kostenlose Aktualisierung des Grundspiels)Letztes aktuelles Video: Harrowstorm Trailer