The Elder Scrolls Online: Greymoor-Prolog-Quest verfügbar; zweiwöchiges Free-Play-Event steht an

In The Elder Scrolls Online ist die Greymoor-Prolog-Quest verfügbar. Die entsprechende Quest mit dem Titel "Prolog: Die Zirkelverschwörung" findet man im Kronen-Shop im Spiel. Die Spieler müssen dann zur Kriegergilde in Dolchsturz, Davons Wache oder Vulkhelwacht (abhängig von ihrer Allianz) reisen und mit Lyris Titanenkind sprechen, um die erste von zwei Quests mit dem Titel "Die Zirkelverschwörung" anzunehmen."Diese gefährliche Reise führt die Spieler in die Tiefen von Schwarzweite, in denen sie die Intrigen des ruchlosen Eiskap-Zirkels aufdecken, womit die Erzählung von 'Das Schwarze Herz von Skyrim' fortgeführt wird, die dann mit dem bevorstehenden Greymoor-Kapitel weitergeht", schreiben die Entwickler.Darüber hinaus wird das Online-Rollenspiel vom 1. April (um 16:00 Uhr) bis zum 13. April kostenlos spielbar sein - inkl. Greymoor-Prolog-Quest. Während dieser Zeit kann jeder auf PC oder Mac über den ESO Launcher, Xbox One (Xbox Live Gold erforderlich) und PlayStation 4 das Basisspiel kostenlos herunterladen. Das Free-Trial-Event auf Steam findet vom 1. bis 6. April statt. Die Website für das Free-Play-Event findet ihr hier The Elder Scrolls Online feiert in dieser Woche seinen sechsten Geburtstag: "ESO wird diese Woche sechs Jahre alt! Das bedeutet, dass Spieler während unserer Jubiläumsfeierlichkeiten Bonus-EP, besondere Belohnungen und Kuchen genießen können! Das In-Game-Event beginnt am Donnerstag, den 2. April um 16:00 Uhr MESZ und läuft bis Dienstag, den 14. April um 16:00 Uhr MESZ."Das Greymoor-Kapitel von The Elder Scrolls Online erscheint im Mai für PC sowie Mac und im Juni für Konsolen. Greymoor bringt die ESO-Spieler ins westliche Himmelsrand (die schneebedeckte Heimat der Nord) und in die Schwarzweite, um das Geheimnis im "Schwarzen Herz von Skyrim" zu entschlüsseln.