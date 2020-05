The Elder Scrolls Online: Vampir-Fertigkeitslinie wird überarbeitet; Einstimmung auf Greymoor

Mit dem Update 26 wird die Vampir-Fertigkeitslinie in The Elder Scrolls Online überarbeitet. Creative Director Rich Lambert gibt im folgenden Video einen Überblick über die neuen Fähigkeiten, Animationen und Verbesserungen am Rechtssystem. Generell soll das Leben als Blutsauger "bedeutungsvoller und spaßiger" werden."Für den Kampf haben wir eine Reihe klar definierter Spielkonzepte genutzt, um die Erfahrung und die Synergien beschreiben zu können, die wir schaffen wollten. Hauptthemen waren Blutmagie, schnelle Aggressivität sowie Tarnung und das Schwer-Fassbar-Sein" (...) 'Ausweiden' ist geradeheraus und kann immer wieder ausgeführt werden. Es verursacht je nach eurem fehlenden Leben mehr Schaden, während 'Blutraserei' aktiviert werden muss und dann euer eigenes Leben im Austausch gegen erhöhte Magie- und Waffenkraft abzieht. Beide Fähigkeiten gehen eine perfekte Synergie miteinander ein, und für die Offensive des Vampirs ist es sehr wichtig, diese zusammen einzusetzen", schreibt Kyle Nowak (Combat Designer). Weitere Details findet ihr hier Das Update 26 erscheint am 26. Mai für PC/Mac und am 9. Juni für PlayStation 4 und Xbox One. Es kommt zusammen mit der Erweiterung The Elder Scrolls Online: Greymoor, die wiederum zu dem "jahresumfassenden" Abenteuer "Das Schwarze Herz von Skyrim" gehört. Auf die Erweiterung und die neuen Monster möchten die Entwickler mit dem folgenden Trailer "Fürchtet das Schwarze Herz von Skyrim" einstimmen.Zenimax Online: "Das westliche Himmelsrand wird von einer unbekannten Macht angegriffen und ihr müsst das Geheimnis im Herzen einer Verschwörung lüften, die sich aus dem Untergrundreich von Schwarzweite erhebt. Keine Sorge: Ihr müsst das nicht allein stemmen, da ihr nicht die Einzigen seid, die an dem interessiert sind, was in diesem Teil Himmelsrands vor sich geht."