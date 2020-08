The Elder Scrolls Online: DLC-Verlieserweiterung Stonethorn für PC, Stadia und Mac erschienen

Die DLC-Verlieserweiterung Stonethorn (Das Schwarze Herz von Skyrim) ist zusammen mit Update 27 für The Elder Scrolls Online auf PC, Stadia und Mac veröffentlicht worden. PlayStation 4 und Xbox One werden am 1. September versorgt.ZeniMax Online: "Das vorletzte Update für "Das Schwarze Herz von Skyrim" bringt zwei neue Verliese - Kastell Dorn und den Steingarten - und diese sind gefüllt mit herausfordernden Kämpfen und monströsen Bestien, die es zu besiegen gilt. Außerdem gibt es neue Questreihen, weitere Errungenschaften, Gegenstandssets und Sammlungsstücke. Obwohl die Verliese Teil einer größeren, umfassenden Erzählung sind, können sie neue und bestehende Spieler gleichermaßen erleben, ohne dafür bisherige Abenteuer aus der Handlung von "Das Schwarze Herz von Skyrim" abgeschlossen zu haben." Kastell Dorn : "Eine Vampirarmee erhebt sich in den befestigten Hallen von Kastell Dorn, angeführt von der Herrin der Festung, der mächtigen Fürstin Dorn. Spieler müssen die Festung angreifen, sich durch die monströse Legion kämpfen und deren Invasion abwenden, bevor sich diese grausame Schar auf die Bewohner des westlichen Himmelsrand stürzen kann." Steingarten : "Der irre Alchemist Arkasis war emsig dabei, schreckliche Kreaturen in seinem Geheimlaboratorium zu erschaffen. Die dunklen Geschöpfe des Steingartens, der sich tief in den Kavernen von Schwarzweite befindet, sind anders als alles was die Spieler bisher erlebt haben. Sie müssen sich diesem bösen Genie und seinen grausamen Experimenten stellen, um zu verhindern, dass sich neue Monster aus den Tiefen erheben."Mit Update 27 werden u.a. Performance- und Stabilitäts-Optimierungen, Verbesserungen an den Auswirkungen bestimmter Fähigkeiten von Gegenstandssets, Fehlerbehebungen beim serverseitigen Nachrichtenaustausch und ein neues Verwaltungssystem für kritischen Speicher versprochen.Charakterpfade für Homestead : "Durch das Hinzufügen der Charakterpfade im Heimsystem könnt ihr Pfade für die Bewohner eures Domizils (also Begleiter, Reittiere und Gehilfen) festlegen, denen diese folgen. Ihr könnt viele Punkte (Positionen) für jeden Pfad vorgeben, ihre Laufgeschwindigkeit wählen, Verzögerungen einbauen und sogar entscheiden, ob sie wieder an ihren Ausgangspunkt zurückkehren, auf dem Pfad hin und her gehen oder zufällig zwischen den Positionen reisen. Dank dieser Ergänzung werden sich eure Heime belebter anfühlen als je zuvor!"Letztes aktuelles Video: Stonethorn DLC Gameplay Trailer