The Elder Scrolls Online: Story-Erweiterung "Markarth" und Update 28 für PC, Mac und Stadia

Teleportiert euch direkt über eure Karte zum nördlichen Wegschrein von Markarth.

Nutzt in eurem Sammlungsmenü den DLC-Reiter und nehmt die Quest 'Der Despot von Markarth' unter dem entsprechenden Gebiet an.

Sobald ihr das Reik betreten habt, könnt ihr das neue Gebiet erkunden, den Erzählstrang zum DLC beginnen, die Standorte der vielen Gewölbe, Anführer der offenen Welt und Gramstürme auskundschaften oder Bekanntschaft mit den ansässigen Reikmannen schließen (...)"

Die Story-Erweiterung "Markarth" als Abschluss des Erzählstrangs von "Das Schwarze Herz von Skyrim" ist auf PC, Mac und Stadia zusammen mit dem (kostenlosen) Update 28 veröffentlicht worden. Spieler von The Elder Scrolls Online ( ab 8,50€ bei kaufen ) auf PlayStation 4 und Xbox One dürfen ab dem 10. November loslegen.Markarth umfasst zwei neue Gebiete (das Reik und die Arkthzand-Kavernen) und dreht sich um einen Vampirfürsten und dessen Armee. "Im Rahmen des DLCs und des kostenlosen Updates des Grundspiels erkunden die Spieler das Reik sowie die Arkthzand-Kaverne, erleben neue Quests, Charaktere, Herausforderungen, die Soloarena Grund des Vateshran, Gegenstandssetsammlungen und mehr", schreiben die Entwickler "Durch den Zugriff auf den Markarth-DLC könnt ihr auf folgende Weise in die Wildnis des Reik gelangen:"Die DLC-Spielerweiterung Markarth ist für alle Mitglieder von ESO Plus kostenlos verfügbar und kann im Kronen-Shop im Abschnitt zu DLCs zum Preis von 2.000 Kronen erworben werden (zu finden unter DLC). Beachtet, dass ihr, falls eure aktuelle ESO Plus-Mitgliedschaft ausläuft, den Zugriff auf den DLC verliert, bis ihr die Mitgliedschaft erneuert oder ihn im Kronen-Shop kauft. Ihr verliert keine Gegenstände oder andere Belohnungen, die ihr während eures Zugriffs erhalten habt. Neben dem einfachen DLC gibt es auch noch das Markarth-Sammlerpaket für 4.000 Kronen. Darin enthalten sind der Zugriff auf die DLC-Spielerweiterung, das Pferd des Chauruseierjägers als Reittier, der Teetassen-Chaurusknicker als Begleiter und Schriftrollen des Lernens. Ihr findet das Markarth-Sammlerpaket im Kronen-Shop im Spiel unter 'Schaukasten'."Das Haupt-Feature von Update 28 ist die Gegenstandssetsammlung. Mit ihr können die Spieler Hunderte Gegenstandssets aus ESO ihren Sammlungen hinzufügen und auch wiederherstellen. Mithilfe dieses neuen Systems werden die Spieler dringend benötigten Platz im Inventar, in ihrer Bank oder Lagertruhen freiräumen können, da jetzt fast jedes Set in Tamriel sicher in den Sammlungen "aufbewahrt" werden kann. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Markarth DLC GameplayTrailer