The Elder Scrolls Online: Console Enhanced: Die optimierte Konsolen-Version im Detail

Qualitätsmodus

Native 4K-Auflösung

30 FPS

Schatten auf "Extrem"

Texturen auf "Hoch"

Erhöhte Sichtweite

Umgebungsverdeckung mit LSAO und SSGI

Antialiasing mit TAA

Planarreflexionen auf "Mittel"

Tiefenunschärfe mit rundem Bokeh

Native 1440p-Auflösung

30 FPS

Schatten auf "Extrem"

Texturen auf "Hoch"

Erhöhte Sichtweite

Umgebungsverdeckung mit LSAO und SSGI

Antialiasing mit TAA

Planarreflexionen auf "Mittel"

Tiefenunschärfe mit rundem Bokeh

Leistungsmodus

Native 1440p-Auflösung

60 FPS

Schatten auf "Extrem"

Texturen auf "Hoch"

Erhöhte Sichtweite

Umgebungsverdeckung mit LSAO und SSGI

Antialiasing mit TAA

Planarreflexionen auf "Mittel"

Tiefenunschärfe mit rundem Bokeh

Native 1080p-Auflösung

60 FPS

Schatten auf "Mittel"

Texturen auf "Hoch"

Normale Sichtweite

Umgebungsverdeckung mit SSAO

Antialiasing mit TAA

Deaktivierte Planarreflexionen

Einfache Tiefenunschärfe

Am 8. Juni 2021 wird das kostenlose " Next-Gen-Update " für The Elder Scrolls Online ab 8,78€ bei kaufen ) erscheinen, und zwar zusammen mit dem Update 30. Die verbesserte Konsolenfassung wird für Xbox Series X|S und PlayStation 5 optimiert und bringt u.a. Grafik-Verbesserungen bei Reflexionen, Texturen, Sichtweite, Schatten und Tiefenunschärfe. Außerdem wird man die Wahl zwischen einem Qualitätsmodus (Fokus auf Darstellungsqualität) und einem Leistungsmodus (Fokus auf Bildwiederholrate) haben.Im Qualitätsmodus ist also die Auflösung der einzige Unterschied zwischen der Xbox Series S und der Xbox Series X bzw. der PS5. Zenimax Online : "Bitte beachtet, dass bei der Series S noch einige weitere Einstellungen reduziert wurden, um ein konstantes Spielerlebnis mit 60 FPS zu garantieren. Beachtet auch, dass im Leistungsmodus die Unterschiede bei Reflexionen verschieden ausfallen können, wenn es sehr viele Wasserflächen gibt (beispielsweise in Trübmoor) oder in Gebieten, wo in der Regel Leistung bevorzugt wird (beispielsweise in Cyrodiil und in Prüfungen)."Des Weiteren haben die Entwickler den Gefährten Bastian Hallix aus dem Kapitel "Blackwood" näher vorgestellt ( zum Blog-Beitrag ).Letztes aktuelles Video: Console Enhanced Preview