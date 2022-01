The Elder Scrolls Online: Enthüllung des nächsten Kapitels für Ende des Monats geplant

Spieler von The Elder Scrolls Online ( ab 8,47€ bei kaufen ) dürfen sich schon bald auf einen Livestream der Zenimax Online Studios freuen, der das nächste Kapitel des Online-Rollenspiels in den Fokus rücken wird. Unter anderem wurde bereits ein Teaser-Trailer geteilt, der einen kleinen Ausblick auf den neuen Ort des Geschehens liefert.Laut aktuellen Vermutungen der Community wird die kommende Geschichte wohl in High Isle (Breton) spielen. Unter anderem lieferten die Rüstungen sowie die Architektur der Gebäude einige Hinweise auf diesen Schauplatz. Zudem wurde im Deadlands-DLC vor kurzer Zeit schon High Isle erwähnt. Der Livestream zu The Elder Scrolls Online ist für den 27. Januar 2022 um 21 Uhr geplant. Auf dem Twitch-Kanal von Bethesda könnt ihr die Enthüllung live mitverfolgen. The Elder Scrolls Online ist für PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series, PC sowie Google Stadia erhältlich.