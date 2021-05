Company of Heroes 2: Gratis- und Rabattaktion auf Steam

Im Rahmen einer Rabattaktion auf Steam bieten Relic Entertainment, Feral Interactive und SEGA das PC-Strategiespiel Company of Heroes 2 ab 9,33€ bei kaufen ) (zum Test ) und dessen Erweitertung Ardennes Assault (zum Test ) bis zum 3. Juni 2021 als kostenlosen Download an. Der Hersteller schreibt: "Es gibt wirklich keine bessere Gelegenheit für Strategiefans, diesen bahnbrechenden historischen Titel in die Hände zu bekommen, sich in die spannenden taktischen Kämpfe zu stürzen und den Sieg über die Ost- und Westfront des Zweiten Weltkriegs zu erringen. Neueinsteiger in die preisgekrönte RTS-Serie des Zweiten Weltkriegs können sich auf unzählige Stunden Einzel- und Mehrspieler-Gameplay freuen, mit dem ultimativen Ziel, die mächtigen deutschen Streitkräfte zu besiegen und das Blatt des Krieges zu wenden. Laden Sie COH2 und Ardennes Assault jetzt kostenlos herunter und starten Sie Ihre Einzelspieler-Kampagne mit der Ardennenoffensive oder stürzen Sie sich direkt in die verschiedenen intensiven Online-Multiplayer-Modi und -Missionen.Während Spieler und Spielerinnen Company of Heroes 2 und COH2: Ardennes Assault an diesem Wochenende kostenlos herunterladen (und behalten) können, ist die gesamte Franchise - einschließlich des originalen 'Company of Heroes' und aller anderen wichtigen DLCs und Bundle-Packs - während des Franchise Celebration Steam Sale vom 27. Mai - 3. Juni 2021 um bis zu 80% reduziert. Wer sich hier für einen Newsletter von SEGA anmeldet und seinen Steam-Account verknüpft, kann darüber hinaus auch das "Case Blue Mission Pack" für Company of Heroes 2 kostenlos erhalten.Letztes aktuelles Video: Free Forever Weekend Trailer