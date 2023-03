Destiny: Schauspieler und Synchronsprecher Lance Reddick mit 60 Jahren verstorben

Lance Reddick – Von Serien zu Filmen und Videospielen

, Schauspieler in The Wire und John Wick und Spielern bekannt als Stimme von Commander Zavala inoder als Sylens in, ist mit 60 Jahren verstorben.Dies berichtete zuerst das Nachrichtenportal TMZ , ehe ein Sprecher gegenüber IGN die Meldung bestätigte. Der in Baltimore geborene Schauspieler ist "plötzlich eines natürlichen Todes gestorben", so das Statement. Er hinterlässt seine Frau Stephanie, sowie seine beiden Kinder Yvonne Nicole und Christopher.Reddicks Karriere als Schauspieler begann 2000 in der Serie Oz: Hölle hinter Gittern, womit er den Durchbruch schaffte. Später übernahm er die Rolle von Lieutenant Cedrick Daniels in The Wire und war auch als Schauspieler in Lost und Fringe: Grenzfälle des FBI zu sehen. Als Concierge Charon ist er zudem bisher in allen Filmen der John Wick-Reihe vertreten gewesen und übte diese Rolle auch im Ende März startenden John Wick: Kapitel 4 aus.Videospielern dürfte Lance Reddick vor allem als Synchronsprecher bekannt sein. Unter anderem ist er die markante Stimme von Commander Zavala in Destiny und sprach in Horizon Zero Dawn den Charakter Sylens. Darüber hinaus war er auch inals Martin Hatch zu hören und schlüpfte im letzten Jahr zusätzlich in die Rolle von Albert Wesker in Netflixs Resident Evil-Serie.Gegenüber IGN ließ ein Sprecher Reddicks verlauten, dass Spenden zu seinem Gedenken an die Organisation momcares.org geleistet werden können. Die Organisation ist in Reddicks Heimatort Baltimore vertreten und hilft eigenen Angaben zufolge unterstützungsbedürftigen Mütter rund um die US-Stadt.Kurz nach dem Bekanntwerden der Nachricht versammelten sich in Destiny 2 zahlreiche Spieler, um Abschied vom Schauspieler zu nehmen. Sie trafen sich vor Commander Zavala, der als Anführer der Vanguard-Fraktion im Turm seinen steten Platz hat.Auch die Entwicklerstudios Bungie und Guerilla Games nehmen über Twitter Abschied von Lance Reddick. So heißt es von den Horizon-Machern wie folgt: "Danke, Lance Reddick, für alles, was du in die Rolle des Sylens eingebracht hast, dafür, dass du dein unendliches Talent und deine Weisheit mit uns geteilt hast, für deine großzügige Herzlichkeit und deine unnachahmliche Präsenz und für deinen tiefgreifenden Einfluss nicht nur als Teil unserer Besetzung, sondern auf unsere Community."Ebenfalls bei Bungie bedankt man sich bei Lance Reddick und schreibt, dass man ihn auf jeden Fall vermissen wird: "Lance Reddick war eine Ikone auf dem Bildschirm, in Destiny und vor allem in Person. Seine Liebe zu unserer Community zeigte sich bei Commander Zavala in seiner kompromisslosen Leidenschaft für sein Handwerk und in der strahlenden Freundlichkeit, mit der er alle um sich herum berührte. Zu sagen, dass wir ihn vermissen werden, ist eine starke Untertreibung, aber nicht minder wahr."Auch weitere Bungie-Mitarbeiter nahmen über Twitter Abschied. Cozmo , der Global Community Lead des Entwicklers, schreibt etwa, dass Reddick eine "absolute Legende war und schmerzlich vermisst werden wird". Luke Smith , der Executive Creative Director für das Destiny-Universum bei Bungie, äußert sich kurz und knapp mit einem "Ruhe in Frieden".