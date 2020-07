No One Lives Forever: Night Dive Studios kämpfen weiter für die Remake-Ambitionen

Bei den Nigh Dive Studios ist man noch nicht dazu bereit, das Handtuch zu werfen: Wie CEO Stephen Kick nach Angaben von Gamespot im Gespräch mit Noclip verkündet, will er sich weiter dafür einsetzen, dass der kultige Agenten-Thriller No One Lives Forever eine Comeback feiert. Darüber hinaus will er mittlerweile auch versuchen, Neuauflagen des Nachfolger No One Lives Forever 2: A Spy in H.A.R.M.'s Way und dem Ableger Contract J.A.C.K. zu realisieren.Keine leichte Aufgabe, denn die Rechtelage rund um die Marke ist äußerst verzwickt und nicht leicht zu durchschauen. "Das eine harte Nuss", gibt dann auch Kick zu bedenken. "Die Rechte wurden in alle Windrichtungen verstreut."Obwohl man bereits viele Rechteinhaber ausfindig gemacht und kontaktiert hat, müssen laut Kick immer noch viele Gespräche zu diesem Thema geführt werden. Trotz der großen Herausforderung will er aber weiter alles versuchen, um NOLF wieder zurückzubringen. "Ich werde niemals aufhören. Auf die eine oder andere Art wird es passieren", gibt sich Kick optimistisch.