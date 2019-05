Among The Sleep: Enhanced Edition: Erweiterte Fassung des Gruselabenteuers für Switch erschienen - 4Players.de

Zum fünften Geburtstag des First-Person-Horrorspiels Among the Sleep (zum Test ) haben SOEDESCO und Krillbite am 29. Mai 2019 die Enhanced Edition für Nintendo Switch veröffentlicht (digital und physisch). Darüber hinaus sind neue physische Versionen der Enhanced Edition für PlayStation 4 und Xbox One im Handel erhältlich.Zum Inhalt heißt es: "Die Among the Sleep: Enhanced Edition enthält das gesamte neue Museumslevel mit Hinter-den-Kulissen- und anderem Extramaterial. Sie enthält außerdem ein digitales Artbook und einen digitalen Soundtrack. Darüber hinaus können die Spieler jetzt entscheiden, welchen Pyjama ihr Charakter im Spiel tragen soll. Außerdem wurde ein neuer Dialog hinzugefügt und eine Vielzahl von Verbesserungen in Bezug auf Grafik, Leistung und Gameplay vorgenommen." Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Enhanced Edition Launch Trailer