Cyberpunk 2077: Transgender-Plakat sorgt für Aufsehen: Hypersexualisierung in der Werbung am Pranger - 4Players.de

Einer der kürzlich veröffentlichten Screenshots zur Demonstration des Raytracings ( wir berichteten ) in Cyberpunk 2077 sorgt derzeit für Aufsehen. Auf dem besagten Bild (siehe unten) ist ein Ingame-Werbeplakat für das Erfrischungsgetränk "Chromanticure" mit dem Slogan "Mix It Up" zu sehen. Als Motiv ist eine weibliche Figur in einer knappen Bodysuit zu sehen. Zugleich ist eine Penis-Kontur ganz klar durch die Kleidung zu erkennen, was mit dem Werbeslogan das Thema Transsexualität in den Vordergrund rückt. Seither wurden Bedenken über das Bild geäußert. Manche Leute fragten sich, ob es sich um einen Witz auf Kosten von Transgender-Personen handeln könnte oder eine Art Satire auf die Kommerzialisierung im Zuge von Unternehmensinteressen - vor allem weil CD Projekt Red in der Vergangenheit schon einmal im Transgender-Kontext negativ aufgefallen war.Auf dieses Plakat angesprochen sagte Kasia Redesiuk (Art Director von Cyperpunk 2077) gegenüber Polygon , dass dieses Plakat von dystopischen Megakonzernen keinesfalls gegen Transgender gerichtet sei, sondern vielmehr gegen die übertriebene Sexualisierung von Personen im Kontext von Werbung aus Unternehmensinteressen.Kasia Redesiuk erklärte: "Hypersexualisierung ist überall sichtbar und in unseren Ingame-Werbungen gibt es viele Beispiele von hypersexualisierten Frauen, hypersexualisierten Männern und hypersexualisierten Menschen 'dazwischen'. Das alles soll zeigen, dass [wie in unserer modernen Welt] die Hypersexualisierung in der Werbung einfach schrecklich ist. Es war eine bewusste Entscheidung von unserer Seite, das in dieser Welt so zu zeigen - eine Welt, in der man ein Cyberpunk ist, eine Person, die gegen Unternehmen kämpft. Diese [Werbung] ist es, gegen die man kämpft."Redesiuk fuhr fort: "Ich denke, dass sexy Körper sexy sind. Ich sage völlig offen: Ich liebe weibliche Körper. Ich liebe männliche Körper. Ich liebe Körper, die dazwischen liegen. So bin ich. Allerdings hasse ich es, wenn es kommerziell genutzt wird. Und genau das wollen wir damit zeigen, indem wir vor Augen führen, wie große Unternehmen die Körper der Menschen gegen sie verwenden."Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer