Cyberpunk 2077: Romanzen, freie Hand in Sachen Moral, Fahrzeuge, das Ödland und Erweiterungen - 4Players.de

Im Nachgang der E3 2019 hat CD Projekt Red noch allerhand Info-Häppchen zu Cyberpunk 2077 bekanntgegeben. Diese Details, die viele Parallelen mit The Witcher 3: Wild Hunt aufweisen, haben wir an dieser Stelle zusammengefasst.So sollen die Beziehungen und Romanzen zu anderen Figuren im Spiel in etwa so komplex wie bei The Witcher 3 sein. Also sind durch umfangreiche Handlungsstränge für diese Charaktere geplant. Sowohl längere Beziehungen als auch One-Night-Stands sind möglich. Die Romanzen sind allerdings nicht auf heterosexuelle Beziehungen beschränkt. Die Vorlage von The Witcher setzte vergleichsweise klare Einschränkungen (Quelle: Reddit Eurogamer ).Ein Moralsystem wird es nicht geben. Stattdessen öffnet das Spiel die Tür zu mehr oder weniger "moralischem" Verhalten. Die Spieler können sich so verhalten, wie sie es für richtig oder angemessen halten. Um Cyberpunk 2077 beispielsweise ohne Mord abzuschließen, muss man sehr viele Punkte in "Stealth" investieren und natürlich entsprechende Waffen verwenden. Denkbar ist solch ein Spielstil schon. Es wird außerdem möglich sein, das Spiel ohne weitere Augmentationen in der Kampagne durchspielen zu können - nur die beiden Augmentationen aus dem "Tutorial-Bereich" sind Pflicht. Mehrere unterschiedliche Enden sind ebenfalls vorgesehen (Quelle: GameSpot Gamingbolt ).Das eigene Fahrzeug hat einige automatische Fahrfunktionen - zum Beispiel kommt es automatisch aus der Garage angefahren, wenn man es "ruft" - vergleichbar mit dem Pferd Plötze aus The Witcher 3. Man wird in Night City auch Fahrzeuge und Motorräder stehlen können. Diese können dann in der eigenen Garage (beim Apartment) abgestellt werden. Auch ein Primärfahrzeug kann festgelegt werden. Fliegende Fahrzeuge wird man nicht selbst steuern können. Hier ist man nur Passagier (Quelle: Twitter VG247 ).Night City ist vom Ödland (The Badlands) umgeben. Auch diesem größtenteils zerstörten Gebiet kann man einen Besuch abstatten. Es wird spezielle Quests und Inhalte für diese offene Welt geben. Man wird also nicht nur in der Stadt mit ihren sechs Stadtteilen unterwegs sein. Das Ödland wird u. a. von Nomaden kontrolliert. Bei der Charakter-Erstellung kann man übrigens Nomade als Hintergrund wählen und das Spiel bei einer Nomaden-Familie beginnen. Weitere alternative Umgebungen wird man im Cyberspace zu Gesicht bekommen, den man ebenfalls betreten kann. Weitere Details sollen folgen (Quelle: PC Gamer ).Die Erweiterungen für Cyberpunk 2077 sollen keinesfalls aus "herausgeschnittenen" Inhalten für das Hauptspiel bestehen. Laut Alvin Liu (UI Designer) wird das Spiel einen "sehr zufrieden stellenden Handlungsstrang" und ein "sehr lohnendes, befriedigendes" Ende haben. Das Rollenspiel soll das "große Gesamtpaket" sein, das im Nachhinein erweitert werden kann - ähnlich wie The Witcher 3: Wild Hunt. Details zu den Erweiterungen sollen demnach erst später folgen (Quelle: Prima Games ).Es wird mehrere Mini-Spiele geben: Hacken, Boxen, Autorennen und ein Schießplatz zum Ausprobieren der Waffen. Der Charakter wird Schwimmen können. Auch Boote sind geplant (Quelle: Twitter VG247 ). Ob man Gwent in Cyberpunk 2077 spielen kann, ist noch unklar.Laut dem PlayStation Store wird das Rollenspiel mindestens 80 GB freien Festplattenspeicher benötigen. Auf der Microsoft-Store-Website ist derweil von 4K Ultra HD und Xbox One X Enhanced die Rede. Die hinter verschlossenen Türen gezeigte E3-Demo lief auf einem Intel i7-8700k mit nVidia Titan RTX GPU in 1080p mit maximalen Grafik-Details und Raytracing via RTX (Quelle: wccftech ).Cyberpunk 2077 wird am 16. April 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer