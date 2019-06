Cyberpunk 2077: Cosplay-Wettbewerb gestartet - 4Players.de

gamescom (Köln, Deutschland), Aug. 21-24

PAX West (Seattle, USA), Aug. 30-Sep. 2

Tokyo Game Show (Tokyo, Japan), Sep. 12-15

Igromir (Moskau, Russland), Okt. 3-6

Paris Games Week (Paris, Frankreich), Okt. 30-Nov. 3

CD Projekt RED hat einen Cosplay-Wettbewerb zu Cyberpunk 2077 gestartet. Alle Interessierten können sich online über die offizielle Website des Cosplay Contests anmelden - oder an einem der Offline-Qualifier teilnehmen. Letztere werden im Laufe des Jahres bei großen Gaming-Shows weltweit abgehalten:Die Veranstalter schreiben weiter: "Insgesamt werden zehn Wettbewerber - die fünf Finalisten des Online Qualifiers und die fünf Sieger der Offline-Qualifier - beim großen Finale aufeinandertreffen, das live auf großer Bühne stattfinden wird. Sie treten dort für ihren Teil des Preisgeld-Pools von $40,000 an und haben neben anderen Preisen auch die Chance auf ein Cover-Shooting für ein hochrangiges Magazin der Entertainment-Industrie. Das genaue Datum sowie der Ort des Events werden Anfang nächsten Jahres bekanntgegeben. (...) Der Wettbewerb fordert die Teilnehmer auf, das authentischste Cosplay eines existierenden Charakters aus Cyberpunk 2077 zu erschaffen. Sie können dazu alle Trailer, Gameplay-Videos, Screenshots oder Grafiken des Spiels als Referenz verwenden, die CD Projekt RED veröffentlicht hat, oder sich an den offiziellen Cyberpunk 2077 Character Guides orientieren, die das Studio in Kürze zur Verfügung stellt."Letztes aktuelles Video: Cosplay Contest Announcement