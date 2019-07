Cyberpunk 2077: Schwedische Punk-Band Refused erweckt Rockband Samurai zum Leben - 4Players.de

CD Projekt RED arbeitet mit der schwedischen Punkrock-Band "Refused" zusammen, um die "Chrome-Rock-Musikband" Samurai in Cyberpunk 2077 zum Leben zu erwecken. Die Zusammenarbeit umfasst das Schreiben, Aufnehmen und Produzieren einer EP mit den größten Hits von Samurai, unter der kreativen Leitung des Komponistenteams von CD Projekt RED und von Marcin Przybylowicz. Die aus der Partnerschaft entstandenen Tracks beinhalten sowohl Stücke, die stark vom Originalmaterial inspiriert sind, als auch Original-Tracks, die von der Band exklusiv für Cyberpunk 2077 erstellt wurden. Samurai ist eine fiktionale Band im Rollenspiel Cyberpunk 2020."Ich bin unglaublich begeistert, dass Refused ein Teil von Cyberpunk 2077 sein wird", sagt Marcin Przybylowicz, Music Director bei CD Projekt RED. "Ich weiß genau, dass es viele Fans der Band im Studio gibt, darunter Piotr Adamczyk, einer der Komponisten, die an dem Spiel arbeiten, der auch mit der Idee zu dieser Zusammenarbeit zu mir kam. Ich bin sehr glücklich, dass er das getan hat, denn die massiven Riffs, wuchtigen Drums und kraftvollen Stimmen, die die Jungs von Refused als Samurai liefern, haben mich weggeblasen. Ich kann von ganzem Herzen sagen, dass der Punk-Faktor der Musik von Cyberpunk 2077 durch die Decke geht!""Samurai ist - genau wie wir - eine Gruppe von Rebellen, wenn auch an einem anderen Ort und zu anderen Zeiten", sagte Dennis Lyxzén, Leadsänger der Band Refused. "Die Zusammenarbeit mit CD Projekt RED, das Schreiben von Musik und Songtexten für Cyberpunks Chrom-Rock-Ikone hat Spaß gemacht, war aber auch im kreativen Sinne etwas ganz anderes. Es war eine unerwartete Herausforderung, die uns super gelegen hat und uns wirklich in Schwung brachte. Die Songs wurden großartig und das Spiel sieht einfach nur verrückt aus".Der E3-2019-Trailer wurde bereits von dem Song "Chippin' In" von Refused untermalt. Der Track ist mittlerweile auch in ausgewählten digitalen Stores und Streaming-Diensten verfügbar