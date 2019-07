Cyberpunk 2077: CD Project Red erklärt, welche Figuren in der Welt nicht angegriffen werden dürfen - 4Players.de

Denkt denn niemand an die Kinder? Doch - Entwickler CD Project Red: Der Entwickler von Cyberpunk 2077 hat laut PCGamer.com in einer E-Mail ans Magazin erklärt, dass in seinem dystopischen SciFi-Rollenspiel keine jungen Figuren angegriffen werden dürfen. Bereits im offziellen Subreddit postete ein Nutzer eine entsprechende Antwort des Entwicklers auf seine Nutzerfrage.Darin wurde erläutert, dass man den meisten Leuten, die man im Laufe des Abenteuers trifft, gegenüber "aggressiv sein" kann. Davon ausgenommen seien allerdings Kinder sowie NPCs, die im Rahmen der Handlung eine wichtige Rolle spielen. In einer Mail an PCGamer.com habe der Entwickler diese Aussagen bestätigt und außerdem erklärt, dass es darüber hinaus Bereiche gebe, in denen aggressives Verhalten mit Konsequenzen bestraft werde. Das könne z.B. passieren, wenn man in Gang-Territorium oder in einem von der Polizei kontrollierten Gebiet einen handfesten Streit vom Zaun bricht.