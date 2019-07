Cyberpunk 2077: Hardcore ohne Benutzeroberfläche, Optionen für Gelegenheitsspieler und Straßenrennen im Ödland - 4Players.de

Auch in Cyberpunk 2077 wird es mehrere Optionen für den Schwierigkeitsgrad geben, erklärte der für die Benutzeroberfläche zuständige Alvin Liu (UI Coordinator) gegenüber Wccftech . Das Rollenspiel von CD Projekt Red wird demnach eine Hardcore-Stufe komplett ohne Benutzeroberfläche (UI) bieten. Dies würde eine große Herausforderung für die meisten Spieler darstellen, meinte er.Darüber hinaus wird es mehrere Optionen/Möglichkeiten für Gelegenheitsspieler, Spieler mit wenig Shooter-Erfahrung und diejenigen, die primär die Geschichte erleben wollen, geben. So gibt es zum Beispiel bestimmte Waffen, die beim Zielen helfen - wie die "Smart Gun", die schon im vergangenen Jahr gezeigt wurde. Außerdem könnten die Geschosse/Projektile "langsamer" fliegen und nicht so viel Schaden anrichten. "Wir wollen eine Geschichte erzählen und vielleicht seid ihr ein großer Fan von The Witcher, spielt aber keine Shooter und genau dafür haben wir spezielle Optionen", sagte er.Ansonsten wurde noch verraten, dass es in der Spielwelt keine "unsichtbaren Begrenzungen" geben wird. Die gesamte Spielwelt wird gleich zu Beginn offen sein. Natürlich wird man dann Bereiche besuchen können, in denen Gegner sein werden, die viel zu stark für den eigenen Charakter sind. Die auf der Benutzeroberfläche sichtbaren Stufen der Nicht-Spieler-Charaktere sollen dabei als Richtschnur dienen. Außerdem sei dieses Konzept gewollt, da Cyberpunk 2077 ein Rollenspiel und der Fortschrittsgedanke bzw. die stetige Verbesserung des Charakters wichtig seien. Alvin Liu vergleicht diesen Aspekt mit The Witcher 3. Schließlich könnte man mit Geralt auf "Level 1" auch nach Novigrad gehen, hätte da allerdings nur "wenig Spaß".Im Ödland von Kalifornien, also außerhalb von Night City, wird man Kraftwerke, verwaiste Autobahnen und Co. zu Gesicht bekommen. Dort wird man mit den steuerbaren Fahrzeugen "ziemlich schnell" fahren können, dies sei in der Stadt nur schwer möglich, hieß es. "Straßenrennen" würden ebenfalls im Ödland stattfinden. Das Ödland wird u. a. von Nomaden kontrolliert.Das Spiel, das ausschließlich aus der Ego-Perspektive gespielt werden kann, soll außerdem diverse Einstellungsmöglichkeiten in Bereich der Zugänglichkeit bieten. Neben einem Sichtfeld-Regler (Field of View) sind ebenfalls optionale Untertitel geplant. Lady Gaga wird in dem Spiel übrigens keinen Auftritt haben, obgleich sie laut Alvin Liu schon "ein ziemlicher Cyberpunk" sei.