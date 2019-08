Cyberpunk 2077: Erste Angaben zur deutschen Sprachfassung und der Stimme von Johnny Silverhand - 4Players.de

CD Projekt Red hat erste Details zur deutschen Sprachfassung von Cyberpunk 2077 bekanntgegeben. Für die Rolle von Johnny Silverhand, der im Spiel von Schauspieler Keanu Reeves verkörpert wird, konnte mit Benjamin Völz die (bekannte) deutsche Stimme von Reeves gewonnen werden. "Meine Schwäche für urbane Dystopien und Cyberpunk hat ihre Wurzeln in der deutschen Version des Director's Cut von Blade Runner, die ich 1992 bearbeitet habe", so Völz zur Zusammenarbeit."Unser Inhouse-Lokalisationsteam hat sich viel Zeit genommen, um in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern bei GlobaLoc in Berlin die bestmöglichen Sprecher und Sprecherinnen für die deutsche Fassung von Cyberpunk 2077 zu finden. Wir freuen uns nun sehr darauf, die ersten Ergebnisse der Zusammenarbeit im Rahmen der gamescom zu präsentieren", erklärt Mikolaj Szwed, Senior Localization Producer bei CD Projekt Red.Zur Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 am 16. April 2020 können Spieler dann frei aus verschiedenen Synchronisierungen und optionalen Untertiteln wählen und diese auch je nach Vorliebe kombinieren.Auf der gamescom 2019 in Köln wird die deutsche Fassung des Sci-Fi-Rollenspiels am Stand in der Publikumshalle (Hallo 6) erstmals präsentiert. Die jeweils erste Präsentation des Tages wird auf Basis der deutschen Version abgehalten. Die restlichen Vorführungen der Live-Demo finden in englischer Sprache (Präsentation und Gameplay) statt.