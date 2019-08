Cyberpunk 2077: Futuristische Screenshots von der gamescom - 4Players.de

Auch zu Cyberpunk 2077 hat CD Projekt RED aktuelle Impressionen veröffentlicht, die ihr in unserer Galerie findet. Darauf zu sehen sind Bars, scheinbare Bösewichte sowie ein verdächtig an die Wagen mit dem tänzelnden Pferd erinnernder Bolide. Und falls ihr euch fragt, ob das Ganze auf eurem System flüssig laufen wird: Das futuristische Rollenspiel wird auch auf Stadia spielbar sein ( wir berichteten ).Wann das der Fall sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt, und zuerst erscheint das neue Abenteuer der Witcher-Macher auch für die klassischen Plattformen, also PC, PlayStation 4 und Xbox One. Am 16. April ist der geplante Verkaufsstart. Unsere aktuelle Vorschau findet ihr unter diesem Link Letztes aktuelles Video: Offical Stadia Reveal