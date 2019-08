Cyberpunk 2077: Charakter-Erstellung ohne klassische Geschlechter-Unterteilung in männlich und weiblich - 4Players.de

Bei der Charakter-Erstellung in Cyberpunk 2077 wird es die beiden typischen Geschlechter-Kategorien "männlich" und "weiblich" nicht geben. Im Zuge der gewollten Freiheit bei der Erstellung der Hauptfigur ist die klassische Dichotomie gestrichen worden. Damit ist auch die Frage beantwortet worden, wie CD Projekt Red die Charakter-Gestaltung nach dem Transgender-Plakat auf der E3 2019 ( wir berichteten ) im Spiel realisieren wird.Gegenüber Metro GameCentral via Wccftech erklärte Marthe Jonkers (Senior Concept Artist), dass es mittlerweile viele weitere Optionen bei der Erstellung des Charakters geben würde. Er sagte: "Man wählt sein Geschlecht zum Beispiel nicht mehr. Man wählt nicht: 'Ich will eine weibliche oder männliche Figur sein'. Man wählt jetzt einen Körpertyp. Weil wir wollen, dass ihr euch frei fühlt, jeden Charakter zu erschaffen, den ihr wollt." Nach der Wahl des Körpertyps entscheidet man sich zwischen zwei Stimmen - eine, die männlich klingt und eine, die weiblich klingt. "Ihr könnt mischen und kombinieren. Ihr könnt [den Charakter] einfach so zusammenstellen, wie ihr wollt. Und dann haben wir viele zusätzliche Hauttöne und Tattoos und Frisuren. Wir wollen den Spielern also wirklich die Freiheit geben, ihren eigenen Charakter zu gestalten und so zu spielen, wie sie spielen wollen", heißt es weiter. Jonkers beschreibt das Sci-Fi-Rollenspiel als "wirklich inklusiv"."Unser Team ist sehr international und sehr vielfältig, aber wir haben um viel Feedback gebeten. Wir bitten immer um Feedback und selbst wenn wir diese Demos zeigen, bitten wir die Leute, uns mitzuteilen, was sie denken. Wir wollen nur wissen, was wir verbessern können, weil wir ein wirklich gutes Spiel machen wollen (...) und wir wollen wirklich ein Spiel machen, das jeder gerne spielt. Aber gleichzeitig werden wir auch schwierige Themen angehen. Es ist doch eine Cyberpunk-Welt", heißt es weiter.Am 16. April 2020 ist der geplante Verkaufsstart. Am 30. August 2019 um 20:00 Uhr (MESZ) wird auf den offiziellen Twitch- und Mixer-Kanälen von CD Projekt Red übrigens ein Livestream ausgestrahlt, in dem ein 15-minütiger Zusammenschnitt von dem Material gezeigt wird, das auf der E3 2019 und der gamescom 2019 präsentiert wurde. "Erwartet jede Menge Einblicke in die Schaffungsprozesse und kreativen Entscheidungen, über Pacifica - einen der Distrikte von Night City - und haufenweise Eindrücke zu verschiedenen Spielstilen, die ihr in Cyberpunk 2077 wählen könnt, sobald es nächstes Jahr erscheint", versprechen die Entwickler.Letztes aktuelles Video: Interview mit Miles Tost Senior Level Designer