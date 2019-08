Cyberpunk 2077: 14 Minuten langes Video: Unterwegs als Haudrauf-Kämpferin (Action) und Netrunner (Stealth) - 4Players.de

CD Projekt Red hat wie versprochen eine Zusammenfassung der E3- und gamescom-Präsentation von Cyberpunk 2077 in einem ca. 14 Minuten langen Video veröffentlicht. Nach dem Auftakt, in dem sich Hauptfigur V in den Cyberspace einloggt, werden zwei Spielstile demonstriert, die in dem Sci-Fi-Rollenspiel möglich sein werden. Neben einer starken Solo-Kämpferin mit Haudrauf-Mentalität wird auch eine auf Hacking ausgerichtete Stealth-Spielweise als "Netrunner" gezeigt. Das Ziel der gezeigten Mission im Auftrag der Voodoo Boys ist es, die "Grand Imperial Mall" zu infiltrieren, die von den Animals besetzt ist. Am Ende stellt sich allerdings die Frage, ob man den Voodoo Boys vertrauen kann oder nicht ... Das Video stammt von der PC-Version inkl. Raytracing mit einer GeForce RTX 2080 Ti.Cyberpunk 2077 wird am 16. April 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Eine Stadia-Version wird später folgen. Unseren Ersteindruck der deutschen Übersetzung und von geklonteb Laufanimationen findet ihr hier . Unsere Vorschau, die auf einer längeren Version dieser Demo basiert, findet ihr hier