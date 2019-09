Cyberpunk 2077: Multiplayer-Modus offiziell in Arbeit und wird später nachgeliefert - 4Players.de

2/2 The plan for now is to deliver Cyberpunk 2077 in April, then follow up with DLCs (free!) and single player content, and — once we’re done — invite you for some multiplayer action.



— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) September 4, 2019

Bislang hatte CD Projekt Red lediglich bestätigt, dass sich ein Mehrspieler-Modus für Cyberpunk 2077 im R&D-Modus (Forschung und Entwicklung) beim Studio in Breslau befinden würde. Nun hat das Studio bekanntgegeben, dass diese Hürde genommen wurde und offiziell ein Multiplayer-Modus realisiert werden soll.Aktuell sieht es so aus, dass der Multiplayer irgendwann später nachgeliefert wird. Via Twitter wurde der aktuelle Plan verkündet: Demnach wird Cyberpunk 2077 wie vorgesehen am 16. April 2020 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Danach folgen kostenlose Download-Erweiterungen (DLCs) sowie weitere Inhalte für Einzelspieler - höchstwahrscheinlich wie bei The Witcher 3: Wild Hunt ( wir berichteten ). "Sobald sie fertig sind", soll dann die Multiplayer-Action folgen.Genauere Angaben zum Mehrspieler-Modus wurden nicht gemacht. Es ist also nicht bekannt, ob es Deathmatches geben wird oder ob sie die offene Welt irgendwie anders nutzen wollen. Darüber hinaus werden neue Mitarbeiter im Multiplayer-Bereich gesucht ( zur Stellen-Ausschreibung ).Letztes aktuelles Video: Die wichtigsten Features der zweiten Demo