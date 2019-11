Cyberpunk 2077: Keanu Reeves plädierte für mehr Szenen im Cyberpunk-Rollenspiel - 4Players.de

Schauspieler Keanu Reeves hat dafür gesorgt, dass sein Charakter Johnny Silverhand deutlich häufiger im Rollenspiel Cyberpunk 2077 zu sehen wird als ursprünglich geplant. Wie DualShockers schreibt, soll Reeves nach eigenem Bekunden so fasziniert von der Figur und dem Projekt sein, dass er CD Projekt RED davon überzeugen konnte, Johnny Silverhand mehr Zeit auf dem Bildschirm zu gewähren. Tatsächlich hat sich die Anzahl der Auftritte nach eigenem Bekunden verdoppelt.Es dürfte die größte Rolle sein, die der kanadische Schauspieler bisher in einem Videospiel übernommen hat. Aber es ist nicht seine erste: Neben Bill & Ted’s Excellent Video Game Adventure für das NES konnte man Reeves bereits in Matrix: Path of Neo sowie der Spielumsetzung des Streifens Constantine in Aktion erleben. Zuletzt wurde sein digitales Abbild bei John Wick Hex verwendet, das beim Indiestudio Bithell Games entstanden ist ( zum Test ).Letztes aktuelles Video: Hinter den Kulissen E3 2019 Trailer