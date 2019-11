Cyberpunk 2077: CD Projekt Red erteilt der "winzigen Nische" VR eine Absage; keine Angst vor Half-Life Alyx - 4Players.de

"Diese Nische ist sehr, sehr, sehr - und ich könnte hier noch weitere 'sehrs' einfügen - klein. Haben wir also - aus einer Marketing-Perspektive heraus - Angst? Nein, denn es ist eine ganz andere Nische. (...) dies ist eine Unternehmung, um quasi die Hardware anzuschieben, wohingegen wir wirklich die Massenmärkte anpeilen, wo etwas passiert, und das sind nunmal die großen Konsolen und die PCs, ohne VR-Gerätschaften als Voraussetzung."



Abgesehen von Valve habe sich kein anderer Entwickler mit einem Projekt auf vergleichbare Weise der Virtuellen Realität verschrieben, die Wahrscheinlichkeit eines plötzlichen VR-Booms sei daher sehr gering. Half-Life: Alyx könnte allenfalls der erste Stein sein, der die Angelegenheit im Laufe der Zeit in etwas Größeres verwandelt. An einem Punkt in der Zukunft könne VR sogar zur Massenmarkt-Unterhaltung werden, welche das Geschäftsmodell dahinter validieren könne, doch "das ist noch nicht der Fall, zumindest nicht für uns."



Wie pcgamer.com berichtet, sei die Wahrscheinlichkeit für Virtual-Reality-Umsetzungen von CD-Projekt-Red-Titeln ohnehin unwahrscheinlich, wie auch CEO Adam Kicin„ski bestätigt habe. Seiner Meinung nach müssten VR-Titel von Anfang bis Ende für das Medium designt werden, damit sie etwas taugen, was z.B. bei der Witcher-Serie nicht der Fall ist. Zudem liefere das Studio lieber neue Spiele statt an alten Titeln zu arbeiten.

CD Projekt Red macht sich offenbar keine größeren Gedanken darüber, dass der Start des Rollenspiels Cyberpunk 2077 am 16. April 2020 von Half-Life: Alyx zur News ) beeinträchtigt werden könnte, welches bereits im März für VR-Headsets erscheint. Wie Yahoo! Finance ( via pcgamer.com ) berichtet, sah sich das Unternehmen offenbar trotzdem dazu genötigt, in einem kürzlichen Earnings-Call auf den Frühjahrs-Kampf der zwei großen Marken einzugehen.Michal Nowakowski (Vice-President of Business Development) betonte demnach, dass VR schließlich nur ein mikroskopisch kleiner Nischen-Teil des Marktes sei und Valve sowieso nicht darauf aus sei, Half-Life: Alyx zu einem großen Hit zu machen: