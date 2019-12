Cyberpunk 2077: Die drei Hauptrollen der deutschen Sprachfassung sind besetzt - 4Players.de

CD Projekt Red hat die Synchronsprecher für die drei Hauptrollen der deutschen Sprachfassung von Cyberpunk 2077 bekanntgeben. Die weibliche Stimme von V übernimmt Flavia Vinzens. Ihren männlichen Gegenpart spricht Björn Schalla. V ist die spielbare Hauptfigur in dem Rollenspiel. Schalla spricht unter anderem in "Sons of Anarchy" und leiht Seann William Scott und Casey Affleck seine Stimme - außerdem führt er die Dialogregie bei "The Mandalorian". Wie schon bekannt: Johnny Silverhand (gespielt von Keanu Reeves) bekommt mit Benjamin Völz seine bekannte, deutsche Stimme. Silverhand ist die dritte tragende Rolle im Spiel und begleitet V als eine Art digitaler Geist durch Night City.Björn Schalla über die Rolle als V: "Als Sprecher kenne ich naturgemäß schon einen Großteil der Story, den ich natürlich weder verraten kann noch werde. Allerdings lässt sich meine Rolle mit nur einem Wort bestens beschreiben: 'Grundgütiger!' - V ist vielschichtiger, als man das auf den ersten Blick meinen kann, seine Aufnahmen fordern uns alles ab. Die Autoren im Entwicklungsstudio sind - und das ist ein Kompliment - absolut irre!"Für die deutsche Fassung arbeitet CD Projekt Red erstmals mit dem Berliner Studio GlobaLoc zusammen. Die Lokalisierung des Spiels wird als bislang größtes und aufwändigstes Projekt der Firmengeschichte beschrieben.In der Pressemitteilung heißt es weiter: "Für CD Projekt Red hat die Lokalisierung einen ebenso hohen Stellenwert, wie die aufwändige Entwicklung des Spiels selbst. Zum Launch sind neun vollständig lokalisierte Sprachfassungen angedacht, eine eigene Lokalisierungsabteilung überwacht dabei die Qualität jeder einzelnen Fassung. Zudem hat die enge Zusammenarbeit mit lokalen Partnern Priorität. Daraus ergibt sich eine kontinuierliche Verbesserung. So wurden aufgrund von Gesprächen und Feedback im Rahmen der gamescom Rollen komplett neu besetzt oder angepasst."Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020 für PC, PS4 und Xbox One. Eine Stadia-Fassung ist ebenfalls geplant.Letztes aktuelles Video: Hinter den Kulissen E3 2019 Trailer