Cyberpunk 2077: Viele Interpreten des Soundtracks enthüllt; Grimes bekommt Rolle im Spiel - 4Players.de

CD Projekt Red hat im Rahmen der Game Awards 2019 einige Künstler vorgestellt, die zum Soundtrack von Cyberpunk 2077 beitragen. Das folgende Video "Hinter den Kulissen der Musik" enthält Beiträge der folgenden Musiker und Künstler, die Musik speziell für Cyberpunk 2077 aufgenommen haben: Run the Jewels, Refused, Grimes, A$AP Rocky, Gazelle Twin, Ilan Rubin, Richard Devine, Nina Kraviz, Deadly Hunta, Rat Boy und Tina Guo."Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit CD Projekt Red trat Grimes (Claire Elise Boucher) bei den The Game Awards 2019 auf, wo sie ihren Song 4ÆM live auf der Bühne aufführte. Begleitet wurde die Aufführung von einem Musikvideo, das von der Welt von Cyberpunk 2077 inspiriert wurde. Neben der Musik für das Spiel wird Grimes auch dem Charakter Lizzy Wizzy in Cyberpunk 2077 ihre Stimme leihen."Letztes aktuelles Video: Hinter den Kulissen der MusikCyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Eine Google Stadia-Fassung ist ebenfalls geplant.