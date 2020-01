We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV



Kybernauten auf der ganzen Welt müssen jetzt stark sein, denn aus Polen kommt eine schlechte Nachricht für all jene, die eigentlich am 16. April in die finstere Zukunftsvision von Cyberpunk 2077 abtauchen wollten. CD Project Red hat auf dem offiziellen Twitter-Auftritt verkündet, dass das Rollenspiel auf dem 17. September verschoben wurde.Der Titel sei zwar bereits komplett und spielbar, man benötige aber noch mehr Zeit für Playtesting, Reparaturen und Feintuning. Daher startet das Abenteuer erst kurz vorm Weihnachtsgeschäft 2020. Hier ein Blick auf die Erklärung im Tweet:Letztes aktuelles Video: Hinter den Kulissen der Musik