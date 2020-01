Cyberpunk 2077: Mehrspieler-Modus wahrscheinlich erst 2022

Der geplante Mehrspielermodus für das Rollenspiel Cyberpunk 2077 wird vermutlich erst im Jahr 2022 realisiert. Davon geht nach der jüngsten Verschiebung des Hauptspiels auf September zumindest CD Projekt RED aus. Das erfährt man im veröffentlichten Transkript rund um die Kommunikation zur Verschiebung des Titels.Dort heißt es im O-Ton von Michal Nowakowski, SVP of Business Development und Mitglied des Vorstands bei CD Projekt RED:"So, given the expected release of Cyberpunk 2077 in September and the series of events which we expect to occur after that date, 2021 appears unlikely as the release date for Cyberpunk Multiplayer."Nach Angaben von Dualshockers bestätigt Nowakowski außerdem, dass man sich innerhalb des Studios zwar bereits mit der neuen Konsolengeneration befasse, man sich für Cyberpunk aber auf die aktuellen Plattformen konzentriere. Zudem wurde bestätigt, dass der Titel nach der Veröffentlichung und vor dem Release der Mehrspieler-Komponente noch einige kostenlose DLC-Erweiterungen erhalten wird.Letztes aktuelles Video: Hinter den Kulissen der Musik