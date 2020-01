Cyberpunk 2077: CD Projekt Red und Sonys Cory Barlog kommentieren Gerüchte um schwache Performance

This is due to the absolutely fucking bananas level of complexity and moving pieces required to make really any game today.



We are, more often than not, going on passion and belief that the vision of this buggy + duct taped together 'thing' is going to come together in the end.



Bringt CD Projekt Red es nicht fertig, die anspruchsvolle Welt von Cyberpunk 2077 auf der betagten aktuellen Konsolen-Hardware sauber und flüssig darzustellen? Nach den News um die Verschiebung und zusätzliche Überstunden fürs Team gab es zumindest Gerüchte, dass die schlechte Performance des Spiels Schuld am neuen Termin (17. September) sei.Wie Dualshockers.com berichtet, sprang zunächst ein "Kollege" von einem anderen Entwickler für CD Projekt Red in die Bresche. Cory Barlog, Creative Director beim SIE Santa Monica Studio (God of War), erklärte auf Twitter:"SPIELE SIND SEHR HÄSSLICH, UND ZWAR SEHR LANG, BIS SIE ES NICHT MEHR SIND. Und das passiert traditionell ganz am Ende. Das liegt am absolut wahnwitzigen Grad der Komplexität und der "beweglichen Teile", die nötig sind, heutzutage irgendein Spiel zu machen."Nach diesem positiven Beitrag aus der Industrie meldete sich schließlich auch ein Mitarbeiter von CD Projekt Red im offiziellen Forum zu Wort:"Cory Barlog hat den Nagel genau auf den Kopf getroffen. Natürlich optimieren wir für die Xbox One und für die PlayStation und für den PC, denn das macht man nunmal in den letzten Zügen der Spielentwicklung. Während wir am Spiel arbeiten, sind viele Dinge noch nicht optimiert, da sie alle im Wandel begriffen sind, sie ändern sich, und sind noch nicht fertig. Simple Antworten wie "Sie haben das Spiel verschoben, weil X" taugt daher zwar für ein gutes Gerücht, es ist aber nicht viel Wahres dran. Es gibt immer viele Gründe. Darunter befindet sich, und da kann ich für mich selbst sprechen, einfach das Ausbügeln vieler Bugs, damit das Spiel so gut wie möglich poliert wird. Keine geheimen Agendas, nur die Arbeit daran, das Spiel besser zu machen."Letztes aktuelles Video: Hinter den Kulissen der Musik