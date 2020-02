Cyberpunk 2077: Straßengeschichten in der offenen Welt und Versuche mit Virtual Reality

John Mamais (Chef von CD Projekt Red Krakau) hat in einem Interview mit OnMSFT über die Open-World-Aktivitäten bzw. die Straßengeschichten in Cyberpunk 2077 gesprochen und verraten, dass sie einige Testläufe mit VR-Systemen unternommen hätten.Angesprochen darauf, ob man in "Night City" seinen eigenen "Coffee Shop" eröffnen könne, sagte Mamais zunächst, dass die Spielwelt kein "Simulationszeug" umfassen würde. In The Witcher 3 seien die Open-World-Elemente erst sehr spät im Entwicklungsprozess in Angriff genommen worden und nur zwei oder drei Leute werkelten daran. Bei Cyberpunk 2077 gibt es etwa 15 Leute, die diese Open-World-Quests umsetzen. Mamais: "Es gibt mehrere Schichten. Es gibt eine passive Schicht, das sind die Verkäufer, dann gibt es die STSs, die Straßengeschichten. Ich glaube, es gibt etwa 75 Straßengeschichten. Und dann gibt es auch noch kleinere Aktivitäten. Die Straßengeschichten sind wie kleine Quests. Es gibt Geschichten, aber es gibt nicht so viele aufwändig ausgearbeitete filmische Storysequenzen. Sie sind eine Möglichkeit, die Welt zu erforschen und den eigenen Charakter zu verbessern."Mit Virtual-Reality-Headsets hätten sie einige Versuche unternommen, erklärte John Mamais, aber es sei noch nicht möglich, ein Projekt dieser Größe komplett in VR umzusetzen, auch weil die Nische zu klein sein. Er sagte: "Wir haben es versucht. Wir haben über VR nachgedacht, aber, ja, wir machen nichts mit VR. Wir haben die VR-Dev-Kits, aber [...] Einige Dinge würden in VR funktionieren, aber ich glaube, es ist noch nicht vollständig realisierbar. Man verdient noch nicht viel Geld mit VR. Es ist sehr experimentell und eine Nische, ja. Ich würde es gerne machen. Ich mag VR, aber wir fangen noch nichts damit an."Außerdem verriet Mamais, dass sie sich momentan voll und ganz auf die Umsetzungen für PC, PlayStation 4 und Xbox One kümmern würden. Über die kommenden Konsolen wie PlayStation 5 und Xbox Series X würden sie sich noch keine Gedanken machen. Eine Switch-Version hält er für unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich, schließlich sei The Witcher 3 auch auf Switch erschienen. Bereits im Oktober 2019 äußerte er sich ähnlich ( wir berichteten ).Cyberpunk 2077 wird am 17. September 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Der Mehrspieler-Modus wird wahrscheinlich erst 2022 folgen.Letztes aktuelles Video: Hinter den Kulissen der Musik