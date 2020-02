Cyberpunk 2077: Umsetzung für Xbox Series X bestätigt; kostenloses Upgrade für Käufer der Xbox-One-Version

Gamers should never be forced to purchase the same game twice or pay for upgrades. Owners of #Cyberpunk2077 for Xbox One will receive the Xbox Series X upgrade for free when available. https://t.co/nfkfFLj85w



— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 24, 2020

CD Projekt Red hat soeben bestätigt, dass Cyberpunk 2077 auch für die Xbox Series X erscheinen wird und alle Käufer, die das Spiel auf Xbox One (Stichtag: 17. September 2020) gekauft haben, erhalten ein kostenloses Upgrade auf die Version/Umsetzung für die Xbox Series X, sobald die Entwicklung dieses Update abgeschlossen ist."Spieler sollten niemals gezwungen werden, das gleiche Spiel zweimal zu kaufen oder für Upgrades zu bezahlen. Besitzer von Cyberpunk 2077 für Xbox One erhalten das Upgrade für die Xbox Serie X kostenlos, wenn es verfügbar ist", heißt es auf Twitter.Microsoft nennt dieses Feature "Smart Delivery". Das Unternehmen hat diese Funktion am Beispiel von Halo Infinite folgendermaßen beschrieben : "Diese Technologie ermöglicht es Dir ein Spiel einmalig zu kaufen und immer zu wissen, dass du die beste Version herunterlädst - egal ob du es nun auf Xbox One oder Xbox Series X spielst! Wir versprechen, dass alle exklusiven Titel der Xbox Game Studios, darunter auch Halo Infinite, Smart Delivery unterstützen. So stellen wir sicher, dass Du jeden Titel nur einmal kaufen musst und jeweils die beste verfügbare Version des Spiels auf der Konsole Deiner Wahl spielst. Diese Technologie ist für alle Entwickler und Publisher verfügbar. Sie können selbst entscheiden, ob sie sie für ihre Spiele nutzen wollen, die zuerst auf Xbox One und später auf Xbox Series X erscheinen."Es kann davon ausgegangen werden, dass die Spiele von den Xbox Studios allesamt diese Smart-Delivery-Funktion unterstützen werden. Dritthersteller wie CD Projekt Red können sich allem Anschein nach aussuchen, ob sie dieses Funktion nutzen wollen oder nicht.