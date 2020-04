Cyberpunk 2077: Case-Modding-Wettbewerb gestartet

CD Projekt RED hat einen PC-Case-Modding-Wettbewerb zu Cyberpunk 2077 gestartet. Es gilt ein modifiziertes PC-Gehäuse auf Basis von Cyberpunk zu gestalten. Die eigenen Designs können bis zum 17. Mai 2020, 15:00 Uhr MESZ eingereicht werden. Sämtliche Details zum "Cyber-up Your PC"-Wettbewerb gibt es hier "Beiträge werden nach Umsetzbarkeit, Kreativität und Treue zum Stil von Cyberpunk 2077 bewertet. Bevor man seinen Beitrag über das Teilnahmeformular auf der "Cyber-up Your PC"-Wettbewerbsseite einreicht, sollte also sichergestellt werden, dass es die dort genannten Kriterien erfüllt sind. Eine Gruppe aus Experten wird die fünf besten Beiträge aus allen gültigen Einreichungen auswählen und diese am 29. Mai 2020 verkünden. Die fünf ausgewählten Designs werden von professionellen, internationalen Case Moddern umgesetzt. Der Sieger wird während des großen Finales des Wettbewerbs am 17.-18. Juli 2020 verkündet."Cyberpunk 2077 erscheint am 17. September 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die Fassung für Google Stadia ist ebenfalls für dieses Jahr geplant.