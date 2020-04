Cyberpunk 2077: Projektstatus, 600 Mitarbeiter, Covid-19-Auswirkungen, Day-One-Patch und digitale Strategie

Lots of small things left to finish Cyberpunk 2077 including first party certification, fixing / polishing until September. The game is in a complete form, it's done. Manufacturing some has been done some is ongoing and hasn't been affected. 130-150 people in QA #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/2f8A5bHHj7



— JackJake (@Jackjakeaa) April 9, 2020

Bei der Präsentation des jüngsten Geschäftsberichts bestätigten die Entwickler, dass sie aktuell daran festhalten würden, Cyberpunk 2077 am 17. September 2020 zu veröffentlichen ( wir berichteten ). In der anschließenden Telefonkonferenz mit Investoren via Resetera sind noch weitere Angaben über den Status des Rollenspiels und die möglichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Verkaufsstart gemacht worden.Auch in der Telefonkonferenz hat die Führungsriege von CD Projekt beteuert, dass das neue Coronavirus die Veröffentlichung im September nicht beeinträchtigen würde. Noch fehlende Sprachaufnahmen von Synchronsprechern könnten z.B. mit einem Day-One-Patch (am Tag des Verkaufsstarts) in das Spiel eingefügt werden, wenn die Virussituation die Sprecher bis September daran hindern sollte, die Aufnahmestudios zu nutzen. Seit Mitte Februar wurde ein spezielles Marketingszenario für die Pandemie entwickelt. Es wurde u.a. an einer digitalen Strategie gearbeitet, um die E3-2020-Präsentation zu ersetzen.In Bezug auf die Veröffentlichung des Spiels im Einzelhandel hofft CD Projekt auf eine Besserung der Ausgangslage bis September. Sollte dies nicht der Fall sein, wäre eine (rein) digitale Veröffentlichung ohne physische Box-Version eine Option. Die Verschiebung von The Last of Us Part 2 auf einen noch unbekannten Termin verunsichert die Entwickler nicht und sie sind auch nicht besorgt über die Verschiebung anderer Spiele auf Mitte September.Cyberpunk 2077 ist bereits im März den meisten Stellen zur Altersklassifikation vorgelegt worden - und inzwischen haben die Entwickler die entsprechende Einstufung von der überwiegenden Mehrheit der Akteure erhalten. Einer Veröffentlichung in den größten Märkten steht nichts mehr im Weg, heißt es. In der USK-Datenbank ist bisher kein öffentlich einsehbarer Eintrag auffindbar.Mit der Entwicklung der aktuellen Vorverkaufszahlen seien die Entwickler zufrieden. Konkrete Zahlen wurden nicht enthüllt, aber es wurde zumindest verraten, dass die Vorbestellerzahlen auf Konsolen deutlich niedriger als auf dem PC seien.Über neue Spiele und Projekte wie der Cyberpunk-Multiplayer-Modus soll erst nach dem Launch von Cyberpunk 2077 gesprochen werden. Momentan werden die Entwicklerteams noch vergrößert. Ende 2019 und Anfang 2020 stiegen z.B. die Ausgaben für Lokalisierung und Testläufe. Aktuell arbeiten ungefähr 600 Mitarbeiter an dem Rollenspiel. Auch einige Mitarbeiter aus dem Multiplayer-Team helfen bei der Fertigstellung des Solo-Modus. Die Mehrzahl der Studios von CD Projekt Red arbeitet derzeit an dem Einzelspieler-Teil. 130 bis 150 Personen arbeiten im Bereich der Qualitätssicherung. Es werden sowohl interne als auch externe Tester (via VPN) eingesetzt. Im Vergleich zu The Witcher 3: Wild Hunt wurde die Anzahl der Tester verdoppelt.Der aktuelle Status des Spiels wird so beschrieben: Bis zum Verkaufsstart sind noch viele Kleinigkeiten zu erledigen, darunter Feintuning sowie Politur, Day-One-Patch sowie die First-Party-Zertifizierung auf Konsolen. Das Rollenspiel liegt in einer voll spielbaren Form vor und ist in diesem Sinne "fertig". Die Herstellung/Produktion ist teilweise abgeschlossen, wurde aber noch nicht durch die Covid-19-Pandemie beeinträchtigt. Die Auswirkungen des Virus auf die Produktion sind geringer als ursprünglich gedacht. Bisher gibt es keine vorhersehbaren wirtschaftlichen Schäden auf der Herstellungs-/Vertriebsseite.Cyberpunk 2077 wird bekanntlich auch für die Xbox Series X erscheinen. Alle Käufer, die das Spiel auf Xbox One gekauft haben, erhalten ein kostenloses Upgrade "via Smart Delivery" auf die Version/Umsetzung für die Xbox Series X, sobald die Entwicklung dieses Update abgeschlossen ist ( wir berichteten ). "Spieler sollten niemals gezwungen werden, das gleiche Spiel zweimal zu kaufen oder für Upgrades zu bezahlen. Besitzer von Cyberpunk 2077 für Xbox One erhalten das Upgrade für die Xbox Serie X kostenlos, wenn es verfügbar ist", hieß es auf Twitter. Angaben zu einem möglichen Upgrade für die PlayStation 5 wurden nicht gemacht. Aber es wird wohl Box-Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X geben.Letztes aktuelles Video: Hinter den Kulissen der Musik