Cyberpunk 2077: Mit fast 1.000 Pferdestärken durch "das Ödland"

„Reaver” - custom-built Wraith gang vehicle based on Quadra Type-66 car. With its near 1000 horsepower, you will ride eternal, shiny and chrome.

Happy 5th Anniversary #MadMaxFuryRoad pic.twitter.com/9E0gqJKqV5



— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) May 15, 2020

Zum fünften Jubiläum des Films Mad Max: Fury Road gewähren die Entwickler von Cyberpunk 2077 einen kurzen Blick auf den "Reaver" - ein Fahrzeug der Wraith-Bande auf der Basis eines Quadra Typ-66 mit fast 1.000 Pferdestärken. Im Hintergrund ist "das Ödland" (The Badlands) zu sehen, dem man abseits von Night City auch einen Besuch abstatten kann. In diesem größtenteils zerstörten Gebiet wird man Kraftwerke, verwaiste Autobahnen und Co. zu Gesicht bekommen. Dort wird man mit den steuerbaren Fahrzeugen "ziemlich schnell" fahren können, dies sei in der Stadt nur schwer möglich, weswegen die "Straßenrennen" dort ausgetragen werden. Das Ödland wird u. a. von Nomaden kontrolliert. Bei der Charakter-Erstellung kann man übrigens Nomade als Hintergrund wählen und das Spiel bei einer Nomaden-Familie beginnen. Im Ödland wird es als Teil der offenen Spielwelt außerdem spezielle Quests und Inhalte geben.Cyberpunk 2077 soll am 17. September für PC, PlayStation 4, Xbox One und Stadia erscheinen. In dem Sci-Fi-Rollenspiel wird es keine Echtgeldtransaktionen bzw. Mikrotransaktionen geben.Cyberpunk 2077 wird bekanntlich auch für die Xbox Series X erscheinen. Alle Käufer, die das Spiel auf Xbox One gekauft haben, erhalten ein kostenloses Upgrade "via Smart Delivery" auf die Version/Umsetzung für die Xbox Series X, sobald die Entwicklung dieses Update abgeschlossen ist ( wir berichteten ).