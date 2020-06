Cyberpunk 2077: Night City Wire: Digitale Präsentation verschoben; Ersatztermin: 25. Juni

We decided to move Night City Wire to Jun 25th. We still look forward to sharing new information about CP’77, but more important discussions are happening right now and we want them to be heard. We wholeheartedly stand against racism, intolerance and violence. Black Lives Matter.



— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 2, 2020

Auch die für den 11. Juni geplante Präsentation von Cyberpunk 2077 (in digitaler Form) ist verschoben worden. Der Ersatztermin steht aber schon fest: "Night City Wire" wird am 25. Juni nachgeholt. Eine Uhrzeit wurde nicht genannt.Die Stellungnahme zur Verschiebung von Entwickler CD Projekt Red lautet: "Wir freuen uns immer noch darauf, neue Informationen über CP'77 bekanntzugeben, aber im Moment finden wichtigere Diskussionen statt und wir wollen, dass diese gehört werden. Wir sind von ganzem Herzen gegen Rassismus, Intoleranz und Gewalt. Black Lives Matter."Schon Microsoft, EA Sports und Sony hatten Ankündigungen und Präsentationen aufgrund der aktuellen Situation in den USA verschoben.Cyberpunk 2077 soll am 17. September für PC, PlayStation 4, Xbox One und Stadia erscheinen. In dem Sci-Fi-Rollenspiel wird es keine Echtgeldtransaktionen bzw. Mikrotransaktionen geben. CP'77 wird bekanntlich auch für die Xbox Series X erscheinen. Alle Käufer, die das Spiel auf Xbox One gekauft haben, erhalten ein kostenloses Upgrade "via Smart Delivery" auf die Version/Umsetzung für die Xbox Series X, sobald die Entwicklung dieses Update abgeschlossen ist ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Hinter den Kulissen der Musik