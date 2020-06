Cyberpunk 2077: Es dauert doch länger: Veröffentlichung auf den 19. November verschoben

An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi



Die Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 ist erneut verschoben worden, diesmal um knapp zwei Monate. Der neue Releasetermin für das Rollenspiel von CD Projekt Red ist der 19. November 2020. Bisher sollte das Spiel am 17. September erhältlich sein.Marcin Iwinski (Mitbegründer) und Adam Badowski (Studio-Chef) schreiben, dass das Spiel nahezu fertig sei - sowohl bei den Inhalten als auch bei den Spielabläufen- und Mechaniken. Alle Quests, Zwischensequenzen, Gegenstände und Abenteuer in Night City sind enthalten, aber weil die Spielwelt so groß und so vieles miteinander verwoben ist, hätten sie in Sachen Balance und Bugfixes noch sehr viel zu tun. Die zwei zusätzlichen Monate wollen sie hauptsächlich für Balance-Anpassungen und Bugfixes nutzen.Außerdem dürfen Journalisten in den nächsten Tagen erstmals einen Blick auf das Spiel werfen - und auch wir sind eingeladen. Vorschau-Berichte dürfen aber erst nach der Ausstrahlung von "Night City Wire" am 25. Juni veröffentlicht werden.In der Stellungnahme heißt es weiter: "Gleichzeitig sind wir uns voll und ganz bewusst, dass eine solche Entscheidung uns euer Vertrauen kostet und das Eintauschen von Vertrauen für zusätzliche Zeit eine der schwierigsten Entscheidungen ist, die ein Spieleentwickler fällen kann. Und obwohl wir glauben, dass es die richtige Entscheidung für das Spiel ist, möchten wir uns dennoch dafür entschuldigen, dass wir euch länger warten lassen."