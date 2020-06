Cyberpunk 2077: Auf den neuen Konsolen von Anfang an hübscher; Next-Gen-Upgrade kommt 2021

"Es wird vom Launch-Tag an sowohl auf PlayStation 4 als auch auf PlayStation 5 laufen, genau wie es auch auf der aktuellen Xbox sowie der nächsten Xbox vom ersten Tag an laufen wird. (...) Es wird auf den Next-Generation-Konsolen vom ersten Tag an besser aussehen. (...) Und ich kann bestätigen, dass dies nicht das finale Update ist. In der Zukunft werden wir ein robusteres Update für die Next-Gens haben, welches wir unserer Planung nach kostenlos an all jene vergeben werden, welche die PS4- oder Xbox-One-Version gekauft haben."



Beim Next-Gen-Update sei man sich sicher, dass es im kommenden Jahr erscheinen soll, ein genauer Termin sei aber noch schwer vorauszusagen. Auch das Thema DLCs wurde angesprochen: Man habe sich noch nicht darauf festgelegt, wie viele davon erscheinen sollen - zumal man sie aufgrund der geplanten Größe eher "Erweiterungen" statt DLCs nennen würde. Der Start der Multiplayer-Erweiterung dürfte sich proportinal zur Verzögerung des Hauptspiels verschieben, so Kicinski, "wobei der Multiplayer sowieso noch ein Bisschen weiter weg ist, das ist quasi eh ein Ding für die Zukunft".

CD Projekt REDs Präsident Adam Kicinski hat laut Gematsu.com in einem Conference-Call diverse Fragen zum verschobenen Release-Date von Cyberpunk 2077 beantwortet. Interessant waren dabei vor allem die Aussagen, dass das Spiel zu seinem Release auf PS5 und Xbox Series X spielbar sein soll - und zwar bereits mit spürbar hübscherer Kulisse. Im Jahr 2021 soll dann ein "robustes" Next-Gen-Upgrade für die neuen Plattformen folgen.Man sorge sich nicht darum, das Spiel im gleichen Zeitraum auf den Markt zu bringen wie die Next-Gen-Konsolen, da sich der Übergang der Generationen vom letzten Übergang (PS3 zur PS4 etc.) unterscheide. Damals hätten Projekte für eine der neuen Plattformen von Anfang an begonnen werden müssen. Dank der Cross-Gen-Kompatiblität wisse man von Anfang an, dass sie diesmal auf der alten und neuen Konsolen-Generation laufen werden. Dies sei ein Vorteil, da man so Besitzer beider Generationen anpeilen könne und mehr Aufmerksamkeit erregen könne.