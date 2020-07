Cyberpunk 2077: Vorerst keine Pläne für Release im Xbox Game Pass

I don't know. Let's just use Cyberpunk as an example. MS pays to get it on GP day one, but it's still available on Stadia, PC, and PlayStation for $60. And Microsoft doesn't have to pay to replace the missed revenue from PS -- only Xbox. And maybe only for three months.



Wer darauf gehofft hat, das Rollenspiel Cyberpunkt 2077 beim Start in November oder bereits kurze Zeit nach Release im Abo von Xbox Game Pass zu finden, sollte sich von diesem Gedanken besser verabschieden. Wie DualShockers berichtet, kam die Absage an den Abo-Service während eines Twitter-Gesprächs zwischen Jeff Grub von Venture Beat und Radek Grabowski, dem Lead PR Manager von CD Projekt RED.Dort ging es um die Frage, welchen Wert die exklusiven sowie zeitexklusiven Konsolenspiele in der heutigen Zeit haben und was es bedeuten würde, wenn etwa Cyberpunk 2077 zum Launch auch beim Game Pass angeboten würde."Da musst du dir ein anderes Beispiel suchen, Jeff", entgegnete Grabowski. "Es gibt keine Game-Pass-Pläne für Cyberpunk 2077."Trotzdem bleibt es denkbar, dass der Titel füher oder später doch noch den Weg in die Spiele-Abos findet. Dass CD Projekt RED dem Game Pass prinzipiell nicht abgeneigt ist, zeigte die Veröffentlichung von The Witcher 3 in der Abo-Bibliothek von Microsoft.Letztes aktuelles Video: Night City Wire Episode 1