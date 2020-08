Cyberpunk 2077: Drei Hintergrundgeschichten, Refused als Samurai und Waffen-Überblick

In der zweiten Episode von "Night City Wire" hat CD Projekt Red die drei Hintergrundgeschichten (Lifepaths), die Verwandlung der schwedischen Punkrockgruppe Refused in die Ingame-Band Samurai und die Waffen in Cyberpunk 2077 thematisiert. Das Video findet ihr ganz unten.Zu Beginn der Episode wird das Lifepath-System vorgestellt, mit dem der Hintergrund bzw. die Startposition für den Charakter gewählt wird. Entscheiden kann man sich zwischen Nomad, StreetKid oder Corpo. Wählt man z.B. StreetKid, ist die Hauptfigur V in den Straßen von Night City aufgewachsen, bevor er/sie die Stadt für einige Jahre verließ. Die Rückkehr bzw. das Abenteuer in Night City beginnt dann auf Bitte eines Freundes. Als Corpo startet man in einem Unternehmen im Bereich der Spionageabwehr und versucht die Karriereleiter hochzuklettern. Der dritte Lebensweg von V beginnt in den Badlands außerhalb der Stadt in einer familiären Nomadengruppe. Die Hauptfigur verlässt aber letztendlich die Badlands, um in Night City groß rauszukommen - zunächst als Schmuggler. Je nach gewähltem Lifepath werden bestimmte Dialogoptionen zugänglich.Danach geht es um die schwedische Punkrock-Band "Refused", welche die "Chrome-Rock-Musikband" Samurai in Cyberpunk 2077 zum Leben zu erwecken. Die Zusammenarbeit umfasst das Schreiben, Aufnehmen und Produzieren einer EP mit den größten Hits von Samurai, unter der kreativen Leitung des Komponistenteams von CD Projekt RED und von Marcin Przybylowicz. Die aus der Partnerschaft entstandenen Tracks beinhalten sowohl Stücke, die stark vom Originalmaterial inspiriert sind, als auch Original-Tracks, die von der Band exklusiv für Cyberpunk 2077 erstellt wurden. Samurai ist eine fiktionale Band im Rollenspiel Cyberpunk 2020.Zum Abschluss wurden mehrere Waffen und ihre unterschiedlichen Aufsätze/Komponenten gezeigt. Neben "Power Weapons" (mit gezielter Querschläger-Funktion) und "Tech Weapons" (können Deckungen durchschlagen) gibt es Nahkampfklingen und kreative Cyberware. Auch die "smarten Waffen" waren zu sehen. Die Geschosse dieser Waffe verfolgen die Gegner automatisch, was das Zielen deutlich einfacher macht.Cyberpunk 2077 wird am 19. November 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Umsetzung für Stadia folgt erst später. Das Rollenspiel soll zu seinem Release direkt auf PlayStation 5 und Xbox Series X spielbar sein, und zwar bereits mit "spürbar hübscherer Kulisse" - wann auch immer die Konsolen erscheinen werden. Im Jahr 2021 soll dann ein "robustes" Next-Gen-Upgrade für die neuen Plattformen folgen.