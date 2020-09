Cyberpunk 2077: Night City Wire: Dritte Episode der Spiel-Präsentation am 18. September

Join us on Friday, September 18 at 6PM CEST, at https://t.co/y8iUIM0gBv for the 3rd episode of Night City Wire! We'll take you on a tour around Night City, check up on its gangs, and give you a sneak peek into the creation of #Cyberpunk2077 original score. pic.twitter.com/FoplKXn7Ic



— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 10, 2020

CD Projekt RED hat die dritte Episode von "Night City Wire" am 18. September um 18 Uhr via Twitch ausstrahlen. Die Entwickler planen eine Tour durch Night City und wollen auch die unterschiedlichen Gangs (The Mox, Maelstrom, Voodoo Boys, Tyger Claws, Valentinos, Wraiths, 6th Street und Animals) vorstellen. Die Entstehung des Original-Soundtracks wird ebenfalls ein Thema sein. Cyberpunk 2077 wird am 19. November 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Umsetzung für Stadia folgt erst später. Das Rollenspiel soll zu seinem Release direkt auf PlayStation 5 und Xbox Series X spielbar sein, und zwar bereits mit "spürbar hübscherer Kulisse" - wann auch immer die Konsolen erscheinen werden. Im Jahr 2021 soll dann ein "robustes" Next-Gen-Upgrade für die neuen Plattformen folgen.Letztes aktuelles Video: RTXTrailer