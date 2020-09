Cyberpunk 2077: Night City Wire #3: Schauplätze und die berüchtigtsten Gangs

In der dritten Folge von Night City Wire - zur Vorstellung von Cyberpunk 2077 - ging es hauptsächlich um den Schauplatz des Rollenspiels. So wurden diverse Orte und neue Persönlichkeiten aus Night City im "Postkarten-Video" vorgestellt. Danach gingen die Entwickler stärker auf einige der berüchtigtsten Gangs ein, die innerhalb und außerhalb der Stadtgrenzen operieren und mit denen die Spieler Geschäfte machen oder Kämpfe starten können.Abschließend wird noch das Finale des Case-Modding-Wettbewerbs gezeigt, bei dem die Kreationen der Teilnehmer vorgestellt und die Gewinner bekannt gegeben werden.Cyberpunk 2077 erscheint am 19. November 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die Fassung für Google Stadia ist ebenfalls für dieses Jahr geplant. Das Spiel wird außerdem auf der Xbox Series X und PlayStation 5 spielbar sein, sobald die Konsolen verfügbar sind. Zu einem späteren Zeitpunkt wird ein kostenloses Upgrade erscheinen, das die Hardware der Next-Gen-Konsolen ausnutzt und Besitzern der Xbox-One- respektive PlayStation-4-Fassung kostenlos zur Verfügung gestellt wird.