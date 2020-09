Cyberpunk 2077: Haupthandlung etwas kürzer als bei The Witcher 3, da viele Spieler das Rollenspiel nicht abgeschlossen haben

Die Haupthandlung in Cyberpunk 2077 wird etwas kürzer als bei The Witcher 3 sein, denn die Entwickler wollen zahlreiche Beschwerden über die Länge des dritten Rollenspiels mit Geralt von Riva von den Spielern erhalten haben. Anhand der Daten hätten sie auch festgestellt, dass viele Spieler das Spiel nie abgeschlossen hätten."Die Hauptstory in Cyberpunk 2077 ist etwas kürzer als The Witcher 3", sagte der leitende Questdesigner Patrick Mills während einer Fragerunde mit dem Streamer CohhCarnage nach der dritten Ausgabe von Night City Wire ( Video ). "Wir haben eine Menge Beschwerden darüber erhalten, dass die Hauptgeschichte von The Witcher 3 einfach zu lang ist - und wenn man sich die Statistiken ansieht, stellt man fest, dass ungeheuer viele Leute das Spiel weit gespielt haben, es aber nie bis zum Ende geschafft haben."Zum Vergleich: Laut How Long to Beat wurde die Hauptgeschichte in The Witcher 3 im Durchschnitt nach 52,5 Stunden abgeschlossen (schnell: 32,5 Stunden; Median: 50 Stunden; ca. 6.500 Stimmen).Kürzer soll in diesem Zusammenhang aber nicht einfach oder weniger komplex bedeuten, schließlich soll das Rollenspielsystem deutlich tiefer als bei The Witcher 3 sein. Hinter der Ego-Perspektive und der typischen Waffen-Visualisierung soll sich ein vielschichtiges und auf zahlreichen Entscheidungen basierendes Rollenspiel verbergen, erklärte Miles Tost (Senior Level Designer) vor einiger Zeit via PCGamesN . Außerdem sollen die Nebenquests wesentlich aufwändiger und besser ausfallen.Cyberpunk 2077 wird am 19. November 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Umsetzung für Stadia folgt erst später. Das Rollenspiel soll zu seinem Release direkt auf PlayStation 5 und Xbox Series X spielbar sein, und zwar bereits mit "spürbar hübscherer Kulisse" - wann auch immer die Konsolen erscheinen werden. Im Jahr 2021 soll dann ein "robustes" Next-Gen-Upgrade für die neuen Plattformen folgen.Letztes aktuelles Video: Night City Wire Episode 3