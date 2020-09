Cyberpunk 2077: Sechs-Tage-Woche angeordnet, Crunch-Versprechen gebrochen

Ungeachtet der Versprechungen im Vorfeld, man wolle bei der Entwicklung des Rollenspiels Cyberpunk 2077 auf stressigen Crunch mit zahlreichen Überstunden verzichten, haben die Studioleiter von CD Projekt RED für die Mitarbeiter jetzt offenbar eine Sechs-Tage-Woche angeordnet. Das meldet der Wirtschaftsdienst Bloomberg und bezieht sich dabei auf interne Quellen. Im vergangenen Jahr hatte Co-CEO Marcin Iwinski gegenüber Kotaku noch verkündet, man wolle den Mitarbeitern keinen Crunch aufzwingen und sei entschlossen, ihnen eine Arbeit an dem Projekt ohne Überstunden zu ermöglichen.Daran scheint man sich jedoch nicht gehalten zu haben - selbst wenn man die Corona-Pandemie als möglichen Grund heranziehen könnte. Denn aus E-Mails und Aussagen von nicht namentlich genannten Personen innerhalb des Studios soll hervorgehen, dass manche Mitarbeiter sich bereits seit mehr als einem Jahr die Nächte um die Ohren schlagen und Wochenenden opfern, um die Entwicklung voran zu bringen."Ich nehme es auf meine Kappe, für diese Entscheidung den entsprechenden Gegenwind zu bekommen", so Studioleiter Adam Badowski. "Ich weiß, das ist das genaue Gegenteil von dem, was wir über Crunch gesagt haben. Es steht außerdem im direkten Kontrast zu dem, an ich vor einiger Zeit persönlich geglaubt habe - nämlich, dass Crunch niemals die Antwort sein sollte. Aber wir haben bereits alles andere versucht, um die Situation zu meistern."Immerhin: CD Projekt RED will den Mitarbeitern die angefallenen Überstunden auch bezahlen, was offenbar keine Selbstverständlichkeit innerhalb der Branche ist.Angedeutet hatte sich die Situation bereits im Januar, als CEO Adam Kicinski in Bezug auf einen möglichen Crunch folgendes zu sagen hatte : "Bis zu einem gewissen Grad ja - um ehrlich zu sein. Wir versuchen es, den Crunch so weit es geht zu vermeiden, aber es ist die finale Phase. Wir versuchen, diesbezüglich vernünftig zu agieren, aber ja. Leider."Letztes aktuelles Video: Night City Wire Episode 3